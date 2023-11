KunstFestSpiele Herrenhausen Stand: 08.10.2023 20:17 Uhr Große Namen aus der internationalen Kunstszene und ein Fokus auf Musik prägen das Programm der KunstFestSpiele Herrenhausen in Hannover. Dem Publikum werden einmalige künstlerische Erfahrungen geboten.

Die KunstFestSpiele Herrenhausen in Hannover sind ein jährlich im Mai stattfindendes internationales und interdisziplinäres Festival, bei dem Musiktheater, Performances, Konzerte, Tanz- und Theatervorstellungen sowie Installationen internationaler Künstler und Künstlerinnen präsentiert werden. Intendant ist seit 2016 Ingo Metzmacher.

Internationales Kunstfestival in Hannover

Die zentralen Spielorte des Festivals - die Galerie und die Orangerie, der Große Garten und das Arne Jacobsen Foyer - befinden sich in der prachtvollen Kulisse der Herrenhäuser Gärten. Die DHC-Halle in unmittelbarer Nähe der Herrenhäuser Gärten hat sich mittlerweile als neuer Spielort etabliert. Im zentralen Festivalzentrum der KunstFestSpiele in den Herrenhäuser Gärten treffen sich Künstlerinnen, Mitarbeiter und das Publikum in entspannter Atmosphäre.

Die KunstFestSpiele Herrenhausen haben 2010 erstmals stattgefunden und sich seither als Festival etabliert, das wichtige künstlerische Impulse gibt und dessen Strahlkraft weit über Hannover und Niedersachsen hinausweist. Dazu tragen auch hochkarätige Kooperationsprojekte von internationalem Rang bei.

Die KunstFestSpiele Herrenhausen sind Kulturpartner von NDR Kultur.

KunstFestSpiele Herrenhausen Alte Herrenhäuser Straße 6b

30419 Hannover

Tel. (0511) 168 33 811

info@kunstfestspiele.de



Festspielprogramm und weitere Informationen auf der Website der Festspiele

Karte: Spielstätten der KunstFestSpiele Herrenhausen

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Theater Oper Installationskunst Tanz