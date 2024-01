Kronprinz Frederik von Dänemark: Vom Kampfschwimmer zum König Stand: 09.01.2024 14:32 Uhr Immer ein Lächeln auf den Lippen, Skandale lassen sich in der Biografie von Königin Margrethes Sohn bislang so gut wie keine finden. Am Sonntag wird Kronprinz Frederik zzu König Frederik X., wenn Margrethe II. abgedankt hat.

Seit Silvester 2023 steht fest, dass Kronprinz Frederik von Dänemark am Sonntag, 14. Januar, den Thron von Königin Margrethe II. übernehmen soll. Das gab die Monarchin bei ihrer jährlichen Endjahres-Fernsehansprache bekannt und überraschte damit ganz Dänemark. Der 55-jährige Prinz Frederik von Dänemark wird ab Sonntag etwa gegen 14 Uhr den Titel König Frederik X. annehmen, wenn Königin Margrethe II. auf Schloss Christiansborg offiziell die Unterschrift unter ihre Abdankung setzt. Sie trägt dann weiter den Titel Königin, Prinzessin Mary von Dänemark den Titel Königin Mary.

Neuer Titel: König Frederik X.

Frederik gilt als beliebter und volksnaher Vorzeige-Thronfolger. Die Ausstrahlung seiner hübschen und stilsicheren australischen Ehefrau Mary dieses Image mitgeprägt - und die weiß ganz genau, wie sich ein heiles Familienleben mit vier niedlichen Kindern erfolgreich in der Öffentlichkeit in Szene setzen lässt. Vor ihrem Leben bei Hofe arbeitet Mary als PR-Managerin.

Abitur in Hellerup, Auslandsstudium in Harvard

Am 26. Mai 1968 kommt der dänische Thronfolger als Frederik André Henrik Christian, Prinz von Dänemark, zur Welt. Mit 18 Jahren macht er sein Abitur am Oregard Gymnasium in Hellerup, einem Kopenhagener Vorort, und erhält einen Sitz im Staatsrat. Seitdem nimmt er bei offiziellen Anlässen die Funktionen des Staatsoberhauptes wahr, wenn Königin Margrethe auf Reisen im Ausland ist oder aus Krankheitsgründen nicht persönlich erscheinen kann.

Im Herbst 1989 startet Frederik sein Studium an der Universität Aarhus, wo auch schon seine Mutter eingeschrieben war. Eigentlich soll der Kronprinz hier nur ein paar Semester Politikwissenschaft studieren, doch halbe Sachen sind nicht sein Stil. Von 1992 bis 1993 besucht Frederik die Harvard Universität in Boston. Dort gründet er einen Fonds, um dänische Studenten an der Elite-Uni zu fördern. 1995 macht der Kronprinz sein Examen in Kopenhagen - er ist diplomierter Politikwissenschaftler.

Kampfschwimmer und Pilot

Die Studienzeit genießt der volksnahe Monarch in spe trotz des Lernpensums. Wie andere Studenten geht auch er ins Kino, zum Fußball und in Konzerte. Extratouren hat er schon damals nicht nötig. Dies beweist er auch als Soldat. Mitte der 80er-Jahre absolviert er den traditionellen Militärdienst. 1994 bewirbt Frederik sich um eine Ausbildung bei einer der härtesten Einheiten der dänischen Streitkräfte: dem Kampfschwimmer-Korps. Aus 300 Anwärtern werden vier ausgewählt, darunter auch der Kronprinz. Bald darauf erhält er den Spitznamen "Froschmann Pingo". Im Jahr 2000 absolviert Kronprinz Frederik zudem an der Flugschule der dänischen Luftwaffe in Karup eine Ausbildung zum Militärpiloten.

2004: Hochzeit mit Mary Donaldson

Kronprinz Frederik nimmt sich ein Beispiel an König Carl Gustaf von Schweden, der Königin Silvia 1972 bei den Sommerspielen in München kennengelernt hatte. Der Thronfolger gewinnt mit der dänischen Segler-Mannschaft bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney zwar keine Medaille, aber dafür das Herz von Mary Donaldson. Während einer Wettkampfpause in einer Bar in Sydney stellt sich der zukünftige Monarch der Australierin schlicht als "Fred aus Dänemark" vor. Etwa vier Jahre später läuten am 14. Mai 2004 in Kopenhagen die Hochzeitsglocken.

Vater von vier Kindern

Steckbrief Name: Frederik André Henrik Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg

Titel: Prinz von Dänemark

Geburtstag: 26. Mai 1968

Geburtsort: Kopenhagen

Ehefrau: Mary Donaldson

Kinder: Prinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent, Prinzessin Josephine

Sternzeichen: Zwilling

Kontakt: Website, Facebook, Instagram

Das sympathische Kronprinzenpaar wird von seinen Untertanen verehrt und ganz Dänemark jubelt, als am 15. Oktober 2005 das dänische Königshaus verkündet, dass Mary einen gesunden Jungen zur Welt gebracht hat. Erst über drei Monate später zur Taufe am 21. Januar 2006 wird das Namensgeheimnis des zukünftiges Thronfolgers gelüftet: Christian Valdemar Henri John. Tochter Isabella Henrietta Ingrid Margrethe erblickt am 21. April 2007 das Licht der Welt. Die Zwillinge, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine, folgen am 8. Januar 2011.

