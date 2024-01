Thronwechsel in Dänemark: Proklamation von Frederik X. Stand: 14.01.2024 16:18 Uhr Königin Margrethe hat heute abgedankt, ihr Sohn Frederik ist nun König Frederik X., die Proklamation ist seit 15 Uhr vollbracht. An seiner Seite: die Königin Mary.

Mehr als 50 Jahre lang saß Königin Margrethe II. auf dem dänischen Thron. Der Wechselzu ihrem Sohn Frederik X. war dagegen eine Sache von wenigen Minuten sein. Um kurz nach halb zwei mittags wurde Margrethe per Kutsche vom Schloss Christian IX. in Amalienborg zum Schloss Christiansborg gefahren. Eskortiert wurde sie dabei von der Pferdestaffel des Gardehusaren-Regiments.

Thronwechsel erfolgte per Unterschrift

Etwa zeitgleich wurde das Kronprinzenpaar Frederik und Mary mit dem Auto vom Palais Frederik VIII. in Amalienborg zum Schloss Christiansborg gefahren. Dort versammelte sich um 14 Uhr der Staatsrat. Daran nahmen Königin Margrethe, Kronprinz Frederik und Prinz Christian zusammen mit der Regierung und dem Kabinettssekretär teil.

Der Thronwechsel fand während der Sitzung des Staatsrates zu dem Zeitpunkt statt, an dem die Königin eine Abdankungserklärung unterzeichnete. Ab diesem Moment ist Kronprinz Frederik nun König Frederik X., seine Frau trägt ab jetzt den Titel Königin Mary. Königin Margrethe behält ihren Titel.

Proklamation mit vielen Schaulustigen

Sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg von der Sitzung des Staatsrates jubelten Schaulustige der abgedankten Königin und dem neuen Königspaar zu. Königin Margrethe ist danach ins Palais Christian IX. in Amalienborg zurückgefahren. Das neue Königspaar machte sich dann auf den Weg ins Schloss Christiansborg. Um 14.30 Uhr fand dort ein Empfang für besondere Gäste statt.

Um 15 Uhr betrat König Frederik X. für die Proklamation den Balkon von Schloss Christiansborg. Dort verkündete Premierministerin Mette Frederiksen den Thronwechsel: "Lang lebe seine Majestät König Frederik X.". Frederik dankte der großen Leistung seiner Mutter und verkündete seinen Leitspruch. Sichtlich gerührt, dass ihm so viele zujubeln, wischte er sich hin und wieder Tränen von der Wange. Anschließend zeigte sich erst das Königspaar auf dem Balkon, danach winkten auch die vier Kinder der jubelnden Menge. Eine Überraschung, denn zuvor war nicht ganz klar, wer zu diesem Anlass alles auf dem Balkon erscheinen wird. Anschließend feuerte die Batterie Sixtus in Holmen, Kopenhagen ein Salut von drei Mal 27 Schüssen ab.

Königliche Flagge wird abgenommen und wieder gehisst

Nach der Proklamation wurde die königliche Flagge am Palais von Christian IX. abgenommen und am Palais von Frederik VIII. in Amalienborg gehisst. Anschließend fuhren König Frederik und Königin Mary in der Kutsche vom Schloss Christiansborg zum Palais Frederik VIII. in Amalienborg. Auch sie wurden eskortiert von der Pferdestaffel des Gardehusar-Regiments.

Als letzter offizieller Akt des Tages steht dann die Überführung der königlichen Banner an. Sie werden am Nachmittag gegen 17 Uhr vom Palais Christians IX. zum Palais Frederiks VIII. in Amalienborg gebracht.

Königin Margrethe behält Titel und Vertreterrolle

Königin Margrethe II. kann nach ihrer Abdankung weiterhin eine repräsentative Rolle im Königshaus einnehmen. Nach ihrem Rücktritt vom Thron kann die 83-Jährige als Vertreterin des Königs eingesetzt werden, wie das Königshaus bekanntgab. Diese Funktion nennt sich im Dänischen "rigsforstander". Mehrere Mitglieder der engeren Königsfamilie können diese Vertretungsrolle übernehmen, wenn sich das amtierende Staatsoberhaupt zum Beispiel auf Auslandsreisen befindet oder anderweitig verhindert ist.

