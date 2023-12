Krimi Festival Kiel Stand: 11.12.2023 11:00 Uhr An der Kieler Förder, wo die Möwen singen, dreht sich eine Woche lang alles um Verbrechen, Nervenkitzel und Gänsehaut. Das Krimi Festival Kiel bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

Die Premiere des Krimi Festivals Kiel im März 2023 zog rund 1300 Besucher und Besucherinnen an und war damit ein voller Erfolg. Grund genug für den Veranstalter, den Büchereiverein Dietrichsdorf e.V., in eine nächste Runde zu gehen.

2024 mit Krischan Koch, eat.READ.sleep. & Eva Almstädt

Ob Lesungen, Fachgespräche, Podcast-Sessions, Hörspiel-Programme, Schulprojekte oder Workshops - mit einem umfangreichen Programm für alle Altersgruppen wird vom 11. bis zum 17. März 2024 erneut das angesagte Genre "Krimi" an der Kieler Förde gefeiert. Neben dem Programm begeistern auch die vielfältigen Veranstaltungsorte: So nimmt das Publikum unter anderem Platz in der Paul-Gerhardt-Kirche, dem Welcome Center Kieler Förde und auf dem Theaterfrachter Lore & Ley in der Kieler Hörn.

Bei der Erstlesung von Krischan Kochs "Krieg der Seesterne", bei einem neuen Live-Hörspiel-Programm der Gruppe "Die Drei Herren" oder bei einer Session des erfolgreichen NDR Kultur Podcasts "eat.READ.sleep." mit Bestsellerautorin Eva Almstädt kommen Krimifans voll auf ihre Kosten. Die jüngere Generation kann Ulf Blancks neuesten Geschichten von „Die drei ??? Kids“ lauschen oder mit der Autorin Annette Göder ihre eigenen Krimis schreiben. Schirmherr des Festivals ist Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Das Krimi Festival Kiel ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Krimi Festival Kiel Büchereiverein Dietrichsdorf e.V.

Boksberg 10 h

24149 Kiel

Tel. 0151 21514700

info-krimifestivalkiel@gmx.de



