Königin Máxima: Argentinisches Feuer in den Niederlanden Stand: 03.05.2021 12:30 Uhr Eine Argentinierin hat die Herzen der Niederländer erobert: Königin Máxima. Mittlerweile ist sie mit Abstand das beliebteste Mitglied des Königshauses. Am 17. Mai wird sie 50 Jahre alt. Das NDR Fernsehen sendet am 8. Mai ein Porträt.

von Oliver Klebb

"Hollands bessere Hälfte" wird die Königin in den Medien auch genannt. Ihre Landsleute mögen sie vor allem wegen ihrer Warmherzigkeit. Máxima gilt als charmant, humorvoll und lebenslustig. Zudem tritt sie stets stilsicher und modebewusst auf. Auch ihr soziales Engagement trägt zu ihrer großen Beliebtheit bei. König Willem-Alexander hat bei der Wahl seiner Angetrauten also das richtige Händchen gehabt, auch wenn anfangs Schwierigkeiten zu überwinden waren.

Das Licht der Welt erblickt Máxima Zorreguieta Cerruti am 17. Mai 1971 in Buenos Aires - als Tochter von Jorge Horacio Zorreguieta und seiner Frau María del Carmen Cerruti de Zorreguieta. Máxima hat zwei Brüder, eine Schwester und drei Halbschwestern. Die wohlhabende Familie residiert im noblen Villenvorort Barrio Norte am Rand der argentinischen Hauptstadt. Máxima besucht das zweisprachige Northlands Elite-Internat, das sie 1988 mit bestandenem Abitur verlässt. Im Anschluss studiert sie bis 1995 Wirtschaftswissenschaften an der Universidad Católica Argentina. Später arbeitet sie als Managerin für verschiedene Banken.

Willem-Alexanders Verlobung mit Máxima löst Krise aus

1999 lernt sie auf einer Party in Spanien den damaligen niederländischen Thronfolger Prinz Willem-Alexander kennen - und eine große Liebesgeschichte folgt. Obwohl die Mehrheit der Niederländer die zukünftige Gemahlin des Kronprinzen sympathisch findet, gibt es im Parlament, das der Verlobung offiziell zustimmen muss, hitzige Debatten über Máximas Herkunft. Der Grund für die Zweifel der Abgeordneten sind die Verwicklungen ihres Vaters Jorge Horacio Zorreguieta in die Machenschaften der argentinischen Militärdiktatur. Von 1977 bis 1979 war er stellvertretender Staatssekretär und von 1979 bis 1981 verantwortlicher Staatssekretär für Landwirtschaft. Erst ein Machtwort des damaligen niederländischen Ministerpräsidenten Wim Kock beendet den politischen Streit um Máximas Person. Königin Beatrix I. gibt daraufhin am 1. April 2001 die offizielle Verlobung des Paares bekannt.

Königliche Traumhochzeit in Amsterdam

Unter großem Jubel der niederländischen Landsleute, die zu Tausenden die Straßen rund um die Amsterdamer Nieuwe Kerk bevölkern, heiratet Kronprinz Willem-Alexander seine Máxima schließlich am 2. Februar 2002. Wegen der politischen Brisanz sind die Eltern der Braut zu den Feierlichkeiten nicht eingeladen. Mit der Trauung erhält die Argentinierin neben der niederländischen Staatsbürgerschaft die Titel Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau sowie den Adelstitel von Amsberg, den ihr deutscher Schwiegervater Prinz Claus (gestorben am 6. Oktober 2002) in die königliche Familie mitgebracht hatte.

Máxima bekommt drei blonde Prinzessinnen

Obwohl das niederländische Königshaus traditionell der protestantischen Konfession angehört, bleibt Máxima Katholikin - sie muss jedoch zugestehen, ihre Kinder evangelisch zu erziehen. Der Nachwuchs lässt nicht lange auf sich warten: In den Jahren 2003, 2005 und 2007 erblicken die Prinzessinnen Catharina-Amalia, Alexia und Ariane das Licht der Welt.

Die argentinische Schwiegertochter ist schnell in die repräsentativen Aufgaben integriert. Sie nimmt zusammen mit ihrem Mann Willem-Alexander Termine wahr und begleitet auch Königin Beatrix I. zu öffentlichen Anlässen. Zudem engagiert sie sich sozial: Unter anderem setzt sie sich für Gemeinwohl und Zusammenhalt der niederländischen Gesellschaft und die Integration von Migranten ein. Darüber hinaus macht sich die studierte Ökonomin für die Vergabe von Mikrokrediten stark, mit denen Existenzgründer in Entwicklungsländern finanziell unterstützt werden.

Von der Prinzessin zur Königin

Der 30. April 2013 schließlich ist ein einschneidender Tag im Leben des royalen Paares: Willem-Alexander löst seine Mutter auf dem Thron ab und wird zum König der Niederlande. Máxima ist damit zwar nicht Staatsoberhaupt, bekommt aber den Titel der Königin verliehen. An ihrer Seite ist auch Willem-Alexanders Image über die Zeit deutlich besser geworden. Einst verspottet als feierfreudiger "Prins Pilsje" hat er sich zum gestandenen König und Familienvater entwickelt. Die ganze Familie ist nun extrem beliebt bei den Landsleuten. Das gilt für die Eltern und natürlich besonders für die drei kleinen blonden Prinzessinnen, die wie die Mutter die Herzen der Niederländer längst erobert haben.

Einbußen in Sachen Beliebtheit bringt allerdings das Verhalten der Familie in der Corona-Krise. Im Oktober 2020 fliegen Willem-Alexander und seine Familie nach Griechenland in den Urlaub, während daheim ein Teil-Lockdown herrscht. Die Folge ist ein Aufschrei in der Bevölkerung. Die Familie bricht die Familie die Reise ab - und die Royals entschuldigen sich in einer Fernsehansprache. Immer wieder wird vor allem dem König inzwischen vorgeworfen, den Kontakt zu seinem Volk zu verlieren.

Steckbrief Name: Máxima Zorreguieta Cerruti

Titel: Königin der Niederlande

Geburtstag: 17. Mai 1971

Geburtsort: Buenos Aires

Ehemann: König Willem-Alexander (seit 2002)

Kinder: Kronprinzessin Catharina-Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane

Sternzeichen: Stier

Kontakt: Website, Facebook, Twitter

Dieses Thema im Programm: 08.05.2021 | 22:15 Uhr