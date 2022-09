Staatsbegräbnis: Das letzte Geleit für Queen Elizabeth II. Stand: 19.09.2022 17:55 Uhr Gut eineinhalb Wochen nach ihrem Tod ist der britischen Königin Elizabeth II. mit einem Staatsbegräbnis in London heute die letzte Ehre erwiesen worden. Zu den etwa 2.000 Trauergästen in der Westminster Abbey gehörte auch Bundespräsident Steinmeier. Die Queen wird in Windsor beigesetzt.

Bei der Trauerfeier für die verstorbene Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey nahmen Staats- und Regierungschefs, gekrönte Häupter und Würdenträger aus der ganzen Welt teil. König Charles III. zeigte sich sichtlich gerührt. Als zum Abschluss des Gottesdienstes die Nationalhymne "God save the king" ertönte, schienen sich die Augen des Monarchen mit Tränen zu füllen.

Anschließend wurde der Sarg in einer feierlichen Prozession zum Triumphbogen Wellington Arch gebracht - begleitet von König Charles, seinen Söhnen William und Harry sowie weiteren Mitgliedern der königlichen Familie. Dann wurde der Sarg mit einem Leichenwagen ins westlich gelegene Schloss Windsor gebracht, wo er kurz vor 17 Uhr eintraf. Dort soll die Queen am Abend ihre letzte Ruhestätte finden. Mit ihrer Grablegung wird sie mit ihren Eltern, ihrer Schwester Prinzessin Margaret und ihrem Mann Prinz Philip wieder vereint. Zuvor fand in der St.-Georges-Kapelle ein Aussegnungsgottesdienst mit mehr als 800 Gästen statt. Zu ihnen zählten neben Mitgliedern der Königsfamilie und Politikern auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Queen.

König Charles III. und weitere Familienangehörige begleiten den Sarg

Bereits Stunden vor Beginn des Trauergottesdienstes in London hatten sich an der Strecke Hunderttausende Menschen versammelt, um einen Blick auf den Leichenzug werfen zu können. Viele sicherten sich schon am Vortag mit Zelten und Campingstühlen ausgerüstet einen Platz mit guter Sicht auf die Prozessionsstrecke. Auch vor Windsor Castle kamen Tausende Menschen zusammen, um einen Blick auf den Leichenwagen zu werfen.

Bundespräsident Steinmeier unter den Trauergästen

Zu den etwa 2.000 Trauergästen in der Westminster Abbey gehörten US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der japanische Kaiser Naruhito mit ihren jeweiligen Partnerinnen. Auch Prinz George und Prinzessin Charlotte, die beiden älteren Kinder von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate, nahmen an der Trauerfeier teil.

Erstes Staatsbegräbnis seit 1965

Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren - und nach 70 Jahren auf dem britischen Thron - gestorben. Mit ihrem Tod endete eine Ära, das Ereignis löste weltweit Trauer und Anteilnahme aus. Das Staatsbegräbnis für die Queen ist das erste in Großbritannien seit dem Tod des früheren Premierministers Winston Churchill im Jahr 1965.

