Influencer Joey's Jungle: Der lange Weg zum eigenen Glück

Sein Comeback kam so überraschend, wie sein Rückzug: Joey's Jungle meldete sich im Juni im Netz zurück. Bei der Talksendung deep und deutlich spricht der Social-Media-Star erstmals im Fernsehen über die Hintergründe seines Rückzuges und seinen langen Weg zu einem glücklichen Leben.

Sein YouTube-Aus war ein Schock für die Fans: Im Januar 2022 verkündete Josef Buchholz, besser bekannt als "Joey’s Jungle", die Einstellung seines erfolgreichen Kanals. Seine Erklärung damals: zu viel Druck. Im Juni 2023 kehrte der Influencer mit einem emotionalen Clip auf YouTube zurück. Bei der Sendung deep und deutlich macht ein sichtlich veränderter Joey jetzt offen und ehrlich auf ein Thema aufmerksam, das der 28-jährige Influencer lange verschwiegen hat: Panikattacken, Depressionen, Burnout.

"Ich hatte keine andere Wahl, als einen harten Cut zu machen", offenbart der gebürtige Thüringer Joey. Was seine Follower damals nämlich nicht sahen: Joey, der seine Community regelmäßig mit lustigen Comedy-Videos unterhielt, ging es abseits der Kameras zunehmend schlechter. "Mein Körper hat mir irgendwann Signale gesendet, dass er nicht mehr kann", erzählt der 28-Jährige. "Ich habe teilweise nur noch die Hälfte gesehen, konnte nicht mehr lesen und schreiben. Mein linker Arm wurde plötzlich taub. Ich habe lange nicht verstanden, was das ist."

Heute weiß Joey: Die Symptome, die von einer Migräne mit Aura ausgelöst wurden, waren stressbedingt. Die Folge: Panikattacken. Depressionen. Burnout. "Es war ein schleichender Prozess", erzählt Joey in der Sendung dem Moderator Aurel Mertz. "Ich wusste nicht mehr, wer ich bin, was ich mag. Was richtig und was falsch ist. Komplett leere Hülle einfach". Was dann folgte, war ein radikaler Schnitt. Anfang Januar 2022 zog sich der Content-Creator komplett von der Plattform YouTube zurück.

"Es war der Druck von Außen, aber auch erziehungstechnisch", so Joey über die Faktoren, die zu einer Verschlechterung seiner mentalen und physischen Gesundheit beigetragen haben. "Ich bin so aufgewachsen, dass seine Arbeit zu erfüllen das Allerwichtigste ist." Auch wenn er sich nie überarbeitet gefühlt habe - der Druck seitens der Plattformen sei für ihn als Influencer ein stets präsentes Thema gewesen. Ständig produzieren zu müssen und nicht aufhören zu dürfen, habe sich damals für ihn so angefühlt, "als habe man eine Gehirnwäsche bekommen".

Die Auszeit war nicht nur nötig, sie hat ihn auch verändert. Er hat sich weiterentwickelt. Im Juni 2023 meldete sich Joey nach einer fast 18-monatigen Auszeit mit einem emotionalen Clip auf seinem Kanal zurück - zur Freude seiner Fans. Sein Learning aus dieser harten Zeit: Videos macht er heute nur, "wenn er Bock hat". "Zufriedenheit kommt nicht nur durch den coolsten und besten Job, sondern durch viele andere Komponenten wie Freundschaften, Beziehungen und Interessen, denen man nachgeht. Dass man wirklich Spaß an den Sachen hat, die man macht", so Joey.

