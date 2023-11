Healthy Mandy über den Verlust von Baby Rio: "Er wird immer fehlen" Stand: 17.11.2023 12:07 Uhr Influencerin "Healthy Mandy" hat im Dezember 2022 ihren kleinen Sohn Rio verloren. In der Talkshow deep und deutlich spricht sie über die letzten Tage mit ihrem Baby, den Umgang mit dem schweren Verlust und ihre erneute Schwangerschaft.

Ihr Schicksal bewegte viele Menschen: Mandy Brobeck, besser bekannt als "Healthy Mandy", und ihr Ehemann Oskar Ogorkievicz ("FitnessOskar") mussten sich am 9. Dezember 2022 für immer von ihrem Sohn Rio verabschieden. Ihr Baby wurde nur viereinhalb Monate alt.

Healthy Mandy: "Dann stand fest, dass wir die Geräte abstellen mussten"

Bei deep und deutlich erinnert sich Mandy an die gemeinsamen Tage mit ihrem Sohn zurück. 14 Wochen lebte die kleine Familie im Krankenhaus. Immer wieder bekam Rio, der an einer seltenen, erblichen Autoimmunerkrankung (IPEX-Syndrom) litt, Chemotheraphie. "Es war eine Hochdosis Chemo, die kein erwachsener Mensch überlebt hätte. Man denkt sich aber: Ok, das ist die Heilung. Er wird gesund werden."

Kurz nach der Stammzelltransplantation verschlechtert sich plötzlich der Gesundheitszustand von Rio. "Da standen zwei Ärzte und die Krankenschwester vor der Tür. Sie schüttelten nur mit dem Kopf und sagten: Es sieht nicht gut aus", so Mandy, die im Interview immer wieder mit den Tränen kämpft. "Dann hieß es nur: Es gibt keine Heilung mehr. Wir können nichts mehr für ihren Sohn tun. Und dann war die Frage: Was möchten Sie tun? Meine Antwort war: Ich möchte nicht, dass er leidet. Dann stand fest, dass wir die Geräte abstellen mussten."

Healthy Mandy: "Es war die schönste Zeit unseres Lebens"

Wenn sich Mandy heute an die intensiven Wochen im Krankenhaus zurückerinnert, sagt sie aber auch: "Es war die schönste Zeit unseres Lebens" Ihre braunen Augen leuchten, als sie von den gemeinsamen Stunden im Familienzimmer erzählt. Als der kleine Rio, der lange auf der Intensivstation lag, wieder mit Mama und Papa zusammen sein durfte. "Wir sind dem Krankenhaus sehr, sehr dankbar dafür. Das werden wir nie vergessen."

Doch wie geht man mit dem Schmerz um, wenn das eigene Kind stirbt? Wie schafft man es nach so einem schweren Verlust überhaupt weiterzumachen? "Egal, was wir machen. Egal, wo wir sind. Er fehlt immer", sagt Mandy. "Man muss lernen, ein Leben zu leben, das nie wieder vollkommen sein wird. Ein unvollkommenes Leben, wo einfach der wichtigste Teil fehlt."

Influencerin Healthy Mandy ist wieder schwanger

Trauern. Schmerz rauslassen. Hilfe annehmen. Mandy und Oskar machten ihren Leidensweg öffentlich, teilten ihre Emotionen auch nach dem Tod ihres Sohnes in den sozialen Medien. Mit ehrlichen Videos nahmen die YouTube-Stars ihre Follower auch mit auf ihre Kinderwunsch-Reise, die von Höhen und Tiefen geprägt war.

Im September dann die freudige Neuigkeit: Mandy ist nach einer künstlichen Befruchtung wieder schwanger. "Es wird niemals ein Ersatz für Rio sein. Er wird immer fehlen", betont sie bei deep und deutlich. Der Wunsch nach einem Baby und der Aufgabe, als Mama und Papa zu funktionieren, sei trotzdem immer präsent gewesen. "Wir wollten einfach weitermachen, bevor man in diesem Loch bleibt und denkt, das Leben geht nicht mehr weiter. Es war unser Licht, nochmal ein kleines Wunder auf die Welt zu bringen."

