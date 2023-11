Gezeitenkonzerte der Ostfriesischen Landschaft Stand: 05.10.2023 11:33 Uhr Die Gezeitenkonzerte sind das Klassikfestival mit der persönlichen Note, bei dem Weltstars, renommierte Orchester und Ensembles sowie Gipfelstürmer in den malerischen Spielstätten Ostfrieslands zu Gast sind.

Die Gezeitenkonzerte sind ein Festival für klassische Musik in Ostfriesland, das jedes Jahr von Mitte Juni bis Mitte August stattfindet. 2012 ist es vom Kommunalverband Ostfriesische Landschaft gegründet worden - mit dem deutschen Pianisten Matthias Kirschnereit als künstlerischem Leiter.

Großartige Konzerte aus der ostfriesischen Halbinsel

Die Gezeitenkonzerte sind in Ostfriesland mittlerweile eine Institution. Etwa 30 Konzerte finden jährlich im Sommer in Klangräumen wie Kirchen, Burgen und Schlössern in der Region zwischen Dollart und Jadebusen statt. Neben klassischen Kammerkonzerten steht auch Jazz oder Barockmusik auf dem Programm. Zudem liegt ein Schwerpunkt des Festivals in der Förderung von Talenten. In der beim Publikum besonders beliebten Reihe "Gipfelstürmer" treten die Stars von morgen auf. Des Weiteren wird der Nachwuchs über Angebote für Familien sowie die Beteiligung am Projekt "Rhapsody in School" eingebunden.

Das Klassikfestival fördert aber nicht nur junge Talente, sondern möchte auch ausdrücklich junge Besucher und Besucherinnen ansprechen. Studierende und Schülerinnen und Schüler bekommen Karten für rund 5,50 Euro - auf allen Plätzen.

Die Gezeitenkonzerte sind Kulturpartner von NDR Kultur.

Gezeitenkonzerte Georgswall 1

26603 Aurich

Tel. (04941) 1799 67

musik@ostfriesischelandschaft.de



Festivalprogramm und weitere Informationen auf der Website des Festivals

Karte: Die Spielorte der Gezeitenkonzerte

