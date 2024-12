"Das Dorf Ding": NDR Kultur - Das Journal stellt Projekte auf dem Land vor Stand: 14.11.2024 10:51 Uhr Kultur findet überall statt: nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land. "NDR Kultur - Das Journal" stellt spannende Projekte aus Dörfern in ganz Norddeutschland vor.

Wo entsteht ein Event, bei dem alle mitwirken? Eine besondere Kunstausstellung, die im ganzen Dorf gezeigt wird? Oder wo gibt es eine große Denkmalschutz-Aktion, die die Bewohnerinnen und Bewohner zusammenbringt? Die Fernsehsendung "NDR Kultur - Das Journal" stellt eine Auswahl der Kulturprojekte vor. Moderatorin Julia Westlake besucht sie mit einem Kamerateam und trifft die Menschen, die mit viel Kreativität und Engagement ihr Dorf zu einem kulturellen Ort machen - sei es auf der Bühne, hinter den Kulissen oder in der Organisation.

Serie "Das Dorf Ding" feiert Vielfalt auf dem Land

In Zeiten, in denen es immer mehr Spaltung in der Gesellschaft gibt, stellt die Sendung "NDR Kultur - Das Journal" mit einer Serie Projekte vor, die den Zusammenhalt stärken. "Das Dorf Ding" feiert die Vielfalt und Kreativität der ländlichen Kultur. In den ersten Staffel wurden die Heersumer Festspiele in Niedersachsen und das Festival "Wasted in Jarmen" in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. NDR Kultur - Das Journal läuft montags ab 22.45 Uhr im NDR Fernsehen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NDR Kultur - Das Journal | 26.08.2024 | 22:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals Theater Ausstellungen