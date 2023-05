Charles III. ist nun gekrönt: Was für ein König wird er? Stand: 07.05.2023 10:58 Uhr Charles III. wurde am 6. Mai in der Westminster Abbey Londons gekrönt. Bekannt ist der ehemalige Kronprinz für sein Umweltengagement und für meinungsstarke Aussagen. Was für ein König wird Charles III.?

Charles Philip Arthur George galt lange als "ewiger Thronfolger". Am 8. September 2022 wurde Charles III. in einer historischen Zeremonie förmlich zum neuen britischen König und Nachfolger der verstorbenen Königin Elizabeth II. ausgerufen. Am Sonnabend folgte nun die feierliche Krönung des ewigen Thronfolgers in der Westminster Abbey in London.

Noch vor seiner Krönung kam Charles zu seinem ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Nach den Stationen Berlin und Brandenburg besuchte der britische König mit seiner Frau Camilla auch Hamburg.

AUDIO: Katarina Barley: König Charles muss die Monarchie modernisieren (6 Min) Katarina Barley: König Charles muss die Monarchie modernisieren (6 Min)

Wie wird Charles als König?

Immer wieder gab es Spekulationen darüber, wann die Queen abdankt, und ob Charles auf seinen Thronanspruch verzichtet, damit William der nächste König wird. Ein enger Vertrauter von Charles offenbarte im US-Magazin "Time" gar, dass der Prinz gar keine Lust auf die Krone habe. Doch im britischen Königshaus wird nicht abgedankt, die Krone wird mit "kalter Hand" weitergereicht. Charles dürfte jedenfalls gut darauf vorbereitet gewesen sein, nun den Thron zu besteigen.

Doch wie wird Charles wohl als König? Dies sei laut Seelmann-Eggebert die eigentlich spannende Frage. Denn während Königin Elizabeth II. vor allem für ihre verschwiegene, dezente Art berühmt war, wird Charles von seinen Befürwortern gerade dafür geliebt, dass er ganz offen seine Meinung sagt - selbst wenn diese nicht immer politisch korrekt ist. "Womöglich ist er sich selbst noch nicht im Klaren darüber, wie er sich überhaupt verhalten kann, wenn er die Krone trägt", erklärt der Adelsexperte.

Wenn er sich zurückhaltend gibt, werden sich diejenigen wundern, die ihn für seine Offenheit lieben. Und wenn er sich weiterhin unbeirrt offen äußert, prognostiziert Seelmann-Eggebert, würden sich alle aktuellen Mitglieder des königlichen Stabs fragen: "Um Gottes Willen, was machen wir mit einem König, der so meinungsfreudig ist?" Nun ist es also soweit: Charles ist nicht mehr Prinz, sondern King Charles.

Ein Royal mit Randpositionen

Mit seinen Plädoyers für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, Öko-Lebensmittel und den Klimaschutz - ob in seinen Büchern oder handgeschriebenen Notizen an die Regierung - eckt Charles regelmäßig an.

In einem Land, in dem die grüne Bewegung so gut wie keine politische Rolle spielt, vertritt er Randpositionen, mit denen seine britischen Landsleute immer wieder fremdeln. "Es gibt keinen Politiker, der mir bekannt ist, der ähnlich offen über bestimmte Dinge spricht. Das zeichnet ihn wirklich aus", sagt Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert über den britischen Thronfolger. "Und da spricht einer, der etwas davon versteht. Einer, der sich auch mal selbst die Finger schmutzig macht", erklärt er weiter. Neben seinen offiziellen Pflichten engagiert sich Charles für zahlreiche wohltätige Initiativen und Organisationen. Ob er als König dieses Engagement weiter so betreiben kann, bleibt abzuwarten.

Kindheit und Ausbildung des Prince of Wales

Charles kommt am 14. November 1948 in London zur Welt. Mit der offiziellen Ernennung seiner Mutter Queen Elizabeth II. zur Thronfolgerin im Jahr 1952 wird der Prinz zum britischen Thronerben ernannt. Seitdem wartet er auf die königlichen Weihen. Die Zeit verbringt Charles sinnvoll: Ende der 1960er-Jahre studiert er in Cambridge Archäologie, Geschichte und Anthropologie. Anschließend absolviert er eine Militärausbildung bei der Royal Air Force und der Royal Navy. 1976 quittiert er den aktiven Dienst in der Armee. Trotzdem wird er im Juni 2012 von seiner Mutter befördert - zum Feldmarschall der Armee, Flottenadmiral und General der Royal Air Force. Damit gehört Charles zu den wenigen Royals, die Fünf-Sterne-Offiziere sind.

Ehekrise im Hause Windsor

Charles' Leben ist in der Vergangenheit immer wieder von Skandalen überschattet worden, die seinem Ansehen bei seinen britischen Landsleuten schaden. Dabei beginnt alles so vielversprechend: Im Juli 1981 verfolgt ein Millionen-Publikum im Fernsehen seine Traumhochzeit mit der ehemaligen Kindergärtnerin Lady Diana Spencer in der Londoner St Paul's Cathedral. Zwei Söhne gehen aus dieser Ehe hervor, die Prinzen William (geboren 1982) und Harry (geboren 1984).

Neues Glück mit Camilla Parker Bowles

Doch in der vom Volk so bejubelten Ehe beginnt es bald zu kriseln, denn der Kronprinz hält weiterhin Kontakt zu seiner Ex-Geliebten Camilla Parker Bowles. In der Öffentlichkeit spricht Charles stets von einer "rein freundschaftlichen Beziehung", doch als Tonbandaufnahmen auftauchen, in denen er gesteht, gerne Camillas "Tampon" sein zu wollen, ist sein Image ramponiert. Viele Briten können nicht verstehen, dass er den "Rottweiler" - wie Camilla boshaft in der Presse genannt wird - der allseits beliebten Diana vorzieht. Es dauert Jahre, bis sich Charles von diesem öffentlichen Tiefschlag erholt.

Ab 1987 trifft sich das einstige Traumpaar Charles und Diana nur noch zu gesellschaftlichen Anlässen. Im August 1996 lassen sie sich schließlich scheiden. Ein Jahr später, am 31. August 1997, kommt Lady Diana zusammen mit ihrem Lebensgefährten Dody Al-Fayed bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben.

So tragisch es ist: Der Tod Dianas macht Charles den Weg frei, das andauernde Verhältnis zu Camilla Parker Bowles zu legitimieren. Die Queen, die lange ein eher distanziertes Verhältnis zu Camilla hat, gibt dem Paar ihren Segen.

Charles hält sich nicht immer ans Protokoll

Seine unangepasste Art zeichnet Prinz Charles aus. Nicht nur, weil er in politischen Fragen klar Position bezieht. Auch wenn es um Privates geht, verstößt er schon mal gegen den Verhaltenskodex des Hauses Windsor. So geschehen im Falle eines Interviews mit dem BBC-Journalisten Jonathan Dimbleby, in welchem er nicht nur seine Untreue gegenüber seiner Noch-Ehefrau Diana öffentlich machte, sondern persönliche Briefe und weitere Unterlagen zur Verfügung stellte.

"So etwas darf in Königshäusern eigentlich nicht passieren, derartige Veröffentlichungen geschehen normalerweise erst, wenn die entsprechende Person tot ist", erläutert Rolf Seelmann-Eggebert in einem Interview. "Aber Prinz Charles hat gesagt: Bitteschön, ich lege die Karten auf den Tisch." Dass dabei auch unschöne Bemerkungen über seine Eltern an die Öffentlichkeit gelangten und er ihnen damit gehörig vor den Kopf stieß, nahm er in Kauf.

In einer TV-Dokumentation anlässlich seines 70. Geburtstags im Jahr 2018 wurde Charles gefragt, ob er sich als König öffentlich genauso frei äußern und für bestimmte Dinge eintreten werde wie als Prinz. Daraufhin erwiderte der damalige Thronfolger: "Der Gedanke, dass ich genauso weitermachen würde wie bisher, wenn ich die Thronfolge antrete, ist kompletter Unsinn, denn diese beiden Situationen sind völlig unterschiedlich", so Charles damals. "So dumm bin ich nicht." Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob er sich an diese Worte erinnert.

