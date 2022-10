"Wind unter die Flügel bekommen" Stand: 25.10.2022 08:30 Uhr "Wind unter die Flügel bekommen", sagt meine Kollegin immer. In ein paar Tagen beginnt der November und es wird Zeit für die Winter-Wegzehrung. "Wie bekomme ich Wind unter die Flügel, um es gut bis zum Frühjahr zu schaffen?", fragt sich Claudia Aue.

von Pastorin Claudia Aue

Durch die Kälte hindurch? Durch Corona und Krieg hindurch?

Von meinem Schreibtisch aus gibt es einige Möglichkeiten, auf andere Gedanken zu kommen. Ich gucke direkt auf das Altonaer Rathaus und beobachte regelmäßig strahlende Brautpaare. Völlig losgelöst, denke ich manchmal. Auch, wenn es regnet, machen sie Fotos. Und, wenn es lausig kalt wird, haben sie eben noch einen Mantel über das weiße oder knallbunte Kleid gezogen. Diesen besonderen Moment durchkreuzt kein Krieg, kein Klimawandel und hoffentlich auch keine Corona-Sorgen. Ein Glitzermoment mittendrin.

Kurze Lichtmomente helfen durch die dunklen Tage

Das erinnert mich an unser Patenkind, das in diesem Sommer seine Konfirmation nachgefeiert hat. Wir haben zusammen Gottesdienst gefeiert, im Garten mit der Verwandtschaft gegrillt und abends bis in die Puppen in einer kleinen, feinen Location am Rostocker Hafen getanzt. Ich sehe unser Patenkind noch vor mir: im glitzernden Kleid mit ihren Freundinnen und Brüdern Arm in Arm - Selfies mit allen Gästen. Sie schien ein paar Stunden lang einfach losgelöst. Ich war nur ein kleiner Teil davon – aber ich durfte an dieser Sternenstunde der Konfirmandin genauso teilhaben wie an den Hochzeitsbildern von meinem Schreibtischfenster.

Und ich beschließe, die Bilder diese Sternstunden aufzubewahren. Gute Momente, in denen einen Moment lang alles gepasst hat - Wegzehrung für den Winter. Das müssen nicht immer nur die großen Feiern in der großen Runde sein. Das können auch die kleinen, kurzen Lichtmomente sein bei einem Spaziergang an der Elbe oder zuhause am Küchentisch. Wegzehrung für die dunkleren Tage!

