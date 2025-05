Ein Blick voller Liebe, Verständnis und Geduld Stand: 05.05.2025 08:45 Uhr Hunde gelten als bester Freund des Menschen. Die Liebe der Vierbeiner ist bedingungslos und ihre bloße Anwesenheit trägt zum Wohlergehen bei.

von Pastoralreferentin Daniela Braker

Dieser Blick von ihr ... und all meine Trübsal ist wie weggeblasen. Mein Hund spürt ganz genau, wenn es mir mal nicht gut geht. Seine stille Präsenz schenkt Trost und zeigt mir, wie wertvoll wahre Nähe und Zuneigung sind.

Menschen und Hunde haben besondere Verbundenheit

Hunde sind heute mehr als nur Haustiere. Sie sind Familienmitglieder, die besten Freunde, die uns mit bedingungsloser Liebe begegnen. Und das nicht nur am Abend, wenn wir gemeinsam auf der Couch sitzen. Es ist eine Verbundenheit, die man oft nicht in Worte fassen kann - ein ganz besonderes Band.

Die Seele überdauert den Tod

In der Hundecommunity sprechen wir von einem Seelenhund. Aber was ist eigentlich die Seele? Gar nicht so einfach. Vielleicht lässt sich die Seele im christlichen Verständnis als das Eigentliche des Menschen begreifen - das, was den Tod überdauert und uns mit Gott verbindet. In der Bibel heißt es, dass Gott dem Menschen die Seele einhaucht. Alles, was uns ausmacht - unsere Gedanken, Gefühle, Lieder - hat hier ihren Ursprung. Sie steht für unser wahres Ich, unser Wesen, das in Beziehung zu Gott tritt.

Ein Blick voller Liebe, Verständnis und Geduld

Mit dem Seelenhund und seiner tiefen Verbindung ist es wie mit der unerschütterlichen Nähe zwischen Gott und Mensch. Selbst in schwierigen Momenten lässt Gott mich nicht im Stich. Der treue Blick meines Hundes erinnert mich daran, dass es auch Gottes Blick ist, der mich nie verlässt. Ein Blick voller Liebe, Verständnis und Geduld, der selbst in den dunkelsten Momenten Trost spendet. In Gottes Augen sind wir nie allein.

