Hamburgs Bischöfin zu Ukraine-Konflikt: "Die Lage ist ernst" Stand: 20.01.2022 11:35 Uhr Russland verstärkt seine Truppen an der Grenze zur Ukraine. Rund 100.000 Mann befinden sich in einem Umkreis von 300 Kilometern. Die Angst vor einer Invasion wächst - auch der Druck auf den Westen. Droht ein neuer Krieg?

von Bischöfin Kirsten Fehrs

Es ist einer der großen Träume der Bibel: Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Wolf ist als freundlicher Gast beim Lamm zu Besuch, die Kuh weidet neben der Bärin. Und Schwerter werden zu Pflugscharen. Diesen Traum vom Frieden, der übrigens in allen Weltreligionen zu Hause ist - in diesen Tagen träume ich ihn wieder.

Menschen in der Ukraine oder im Baltikum fürchten um ihre Unabhängigkeit. Berechtigte Sorgen und aufgebauschte Feindbilder sind kaum mehr auseinander zu halten. Und wenn es nicht gut ausgeht, das Säbelrasseln an der russisch-ukrainischen Grenze, dann sind wir alle betroffen. Viel zu eng sind wir miteinander verflochten auf diesem zweitkleinsten Kontinent der Welt, in Europa. Da ist ja nicht nur das Erdgas, sondern es gibt kulturellen Austausch, Reiseverkehr und eine lange gemeinsame Geschichte. Wir brauchen einander, und wir brauchen den Frieden.

Den Kontrollverlust im Ukraine-Konflikt vermeiden

Viele verfolgen beunruhigt die Nachrichten von den diplomatischen Bemühungen um eine Lösung. Wir brauchen einen Ausweg aus der Spirale der Eskalation. Die Lage ist ernst, und ich bin sehr besorgt um den Frieden in Europa. Meine Bitte an die Politikerinnen und Politiker ist klar und einfach: sucht den Frieden! Achtet auf eure Worte! Baut nicht Positionen auf, hinter die ihr nicht mehr zurückkönnt. Und vor allem: bleibt im Gespräch! Denn je angespannter die Lage ist, umso größer ist die Gefahr, dass die Kontrolle verlorengeht. Dass jemand die Nerven verliert. Dass geschieht, was keiner will.

AUDIO: Blinken sagt Ukraine weitere Finanzhilfen zu (3 Min) Blinken sagt Ukraine weitere Finanzhilfen zu (3 Min)

Fehrs: "Hass und Spaltung bringen uns nicht voran"

Frieden ist harte Arbeit. Frieden ist nicht einfach die Abwesenheit von Krieg. Er fängt im Kleinen an und braucht uns alle. Gesprächsfähigkeit ist angesagt, Zuhören, Verstehen oder jedenfalls Verstehenwollen. Verstand neben all den Emotionen. Weil wir doch alle wissen: Hass und Spaltung bringen uns nicht voran. Und Krieg erst recht nicht.

Übrigens gibt es im Museum der Arbeit eine interessante Sonderausstellung: "Konflikte" heißt sie. Hochaktuell, sehr lehrreich und zu sehen noch bis zum - ausgerechnet - 8. Mai, dem Tag des Kriegsendes. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Tag

Weitere Informationen 4 Min Ukraine-Krise: Nord Stream 2 als Druckmittel gegen Russland Welche Folgen hätte das mögliche Aus der Gaspipeline? Klimaexperte Simon Schäfer-Stradowsky vom IKEM mit einer Einschätzung. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.01.2022 | 09:40 Uhr