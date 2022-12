"Queens": Hörspiel über einen weihnachtlichen Tauschmarathon Stand: 14.12.2022 09:30 Uhr Auch in diesem Jahr sendet die Kirche im NDR ein Weihnachtshörspiel. In "Queens" geht es darum, wie drei pubertierende Mädchen die Weihnachtsgeschichte neu interpretieren - und von Verliererinnen zu Gewinnerinnen werden.

Hellena, Bille und Gina haben von ihrem Lehrer Herrn Heuer eine Aufgabe für die Weihnachtsferien bekommen. Sie sollen ein besonderes Geschenk für das Christkind besorgen. "Langweilig", grölen die drei Schulfreundinnen zunächst . Die Mädchen stecken mitten in der Pubertät. Sie träumen davon, als Pop-Trio "The Queens" Karriere zu machen. In ihrer Klasse mit lauter Arzt- und Anwaltskindern sind die drei Mädchen Außenseiterinnen. Hellena teilt sich mit ihren zwei Brüdern ein Zimmer, ihre Mutter muss jeden Cent zwei Mal umdrehen. Und auch Bille und Gina sehen sich selbst eher als "Verliererinnen".

Doch das wandelt sich komplett, als die drei auf die Suche nach passenden Präsenten für Gottes Sohn in der Krippe gehen. Sie nehmen das, was ihnen wertvoll ist und starten damit einen Tauschmarathon, ziehen von Tür zu Tür in ihrem Viertel, krempeln ganz nebenbei die Weihnachtsgeschichte um. Wie sie dabei tatsächlich zu Königinnen werden, erzählt das Weihnachtshörspiel "Queens". Alle vier Folgen gibt es hier online zum Nachhören.

NDR Landesprogramme senden alle Folgen

Sendetermine NDR 1 Niedersachsen

1. und 2. Weihnachtstag

um 8.15 und 9.15 Uhr



NDR 1 Welle Nord

1. und 2. Weihnachtstag um 7.30 Uhr



NDR 90,3

1. und 2. Weihnachtstag um 8.05 Uhr



NDR 1 Radio MV

1. und 2. Weihnachtstag um 7.45 Uhr

Die Idee für das Weihnachtshörspiel basiert auf einer Geschichte von Susanne Niemeyer, die 2020 in dem Buch "Das Weihnachtsschaf. 24 wunderbare Erzählungen" bei Herder veröffentlicht worden ist. Susanne Niemeyer ist Autorin und Schreibtrainerin aus Hamburg. Sie veranstaltet Workshops sowie Schreibreisen und ist außerdem regelmäßig als Andachtssprecherin auf NDR 2 zu hören.

Alle Folgen von "Der Engel in der Stadt" werden an den Feiertagen in den NDR 1 Landesprogrammen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ausgestrahlt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 25.12.2020 | 08:15 Uhr