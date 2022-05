Mobiles Besuchsangebot bietet "Kultur aus dem Koffer" Stand: 19.05.2022 11:30 Uhr Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Astrid Lindgren, Karl May, die Hamburger Speicherstadt, das goldene Zeitalter der Operetten und historische Gewänder. Das sind nur einige der Themen beim mobilen Besuchsangebot bei "Kultur im Koffer".

von Julia Heyde de López

"Die Kollegen hier in der Fachstelle haben sich schon vor vielen Jahren überlegt, was passiert eigentlich, wenn man nicht mehr so mobil ist - was können die Menschen an kulturellen Veranstaltungen wahrnehmen? Manchmal ist man ja eingeschränkt, man ist nicht mehr mobil, und da haben wir gesagt, dagegen wollen wir als Fachstelle unbedingt was tun", erklärt Dörte Foede von der Fachstelle "Leben im Alter" im Kirchenkreis Hamburg-Ost. So entstand "Kultur im Koffer".

Ein Koffer zum Thema Poesiealbum

Die ehrenamtlichen Kulturbotschafterinnen und -botschafter, die ihr Thema mit Begeisterung aufbereitet haben, packen alle Gegenstände, die sie für ihre Veranstaltung brauchen, in einen großen Koffer: Bücher, Platten, Stoffe, Kleider und vieles mehr. Und dann geht die Reise los: "Eine Kollegin hat jetzt das Thema Poesiealbum erarbeitet, weil natürlich jeder auch ein Poesiealbum kennt, und damit kommt man dann ins Gespräch. Das ist uns ganz wichtig, dass wir mit den Personen, die wir besuchen dürfen, auch ins Gespräch kommen."

Kulturbotschafter besuchen Pflegeheime und Seniorengruppen

Häufig werden die Kulturbotschafter zu Seniorengruppen, in Pflegeheime und kirchliche Häuser eingeladen. "Wir kommen aber auch zu Privatpersonen nach Hause. Wenn eine Einzelperson uns anfragt und sagt: Ich hab das Gefühl, ich hab Kultur so lange nicht mehr erleben dürfen, dann kommen wir selbstverständlich auch nach Hause." Seit zehn Jahren ist das Team von "Kultur im Koffer" nun unterwegs, und das hat sich rumgesprochen. In der Schweiz gebe es ein Projekt, das sich genau so nennt wie wir. Die Schweizer Kollegen fanden das Projekt so toll. Auch im Bereich der Nordkirche gebe es Überlegungen, wo Kulturbotschafter in die Räume gebracht werden können, und wo im Moment vielleicht noch gar keine Kulturbotschafter vor Ort sind?

"Kultur im Koffer" gibt's auch digital

"Wir können Veranstaltungen digital anbieten, es besteht auch die Möglichkeit, über die Grenzen von Hamburg, Kultur im Koffer in die Welt zu bringen." Das Projekt würde sich über Nachwuchs freuen, sagt Dörte Foede. Wer selbst ein Lieblingsthema anbieten und einen Kulturkoffer packen möchte, soll gerne Kontakt aufnehmen.

