"Mit Seelsorge kann das Leben übersichtlich werden" Stand: 16.03.2023 12:45 Uhr Freundschaftsdienste können echte Seelsorge sein. Aber auch Beratungszentren, Kirchengemeinden und die Telefonseelsorge können helfen, alte Lasten oder Sorgen - ohne Scham - loszuwerden.

von Pastor Sieghard Wilm

Der ganze Schreibtisch ist voll und ich suche händeringend ein Dokument. Ich arbeite mich durch Schichten von Papieren und mein Ärger wächst. Ja, ich ärgere mich über mich selbst. Ich wollte doch längst aufräumen. Einziger Trost: Vermutlich bin ich nicht der Einzige, der Briefe, Rechnungen und Unterlagen immer nur von der einen Seite des Schreibtisches auf die andere Seite schiebt. Ich bekomme schlechte Laune, wenn ich den großen Haufen anschaue. Aber mir fällt immer etwas ein, was wichtiger ist als das Aufräumen.

Hilfe von Freunden annehmen

Bis ein Freund mich fragt: Sag mal, wie wäre das, wenn ich dir beim Aufräumen einfach helfe? Oh nein, wie peinlich! Denke ich zuerst. Moment mal, was denkt der denn von mir? Dass ich das selbst nicht schaffe?

Doch dann besinne ich mich: Warum eigentlich nicht? Und es geht los: Geduldig reicht mir mein Freund ein Schriftstück nach dem anderen. Vieles landet im Papier-Müll, anderes wird wegsortiert. Ich finde Papiere, die ich lange nicht gesehen habe. Ich trenne mich schweren Herzens von Texten, die ich immer schon lesen wollte - aber zugeben muss, dass ich das niemals schaffen werde. Der Tisch leert sich. Drei Ordner mit Papieren bleiben übrig.

Scham und Stolz bei Sorgen und Nöten überwinden

Immer noch schäme ich mich ein bisschen, dass ich diese Hilfe brauchte. Aber die Erleichterung überwiegt. Das war ein echter Freundschaftsdienst. Und ich denke, das ist genau das, was Seelsorge bedeutet. Ein Angebot von Pastorinnen, Pastoren und anderen ausgebildeten Seelsorgerinnen, dass viele Menschen gar nicht kennen, denen die Seele schwer wird. Oder, die es wissen, aber nicht in Anspruch nehmen. Weil wir so stolze Menschen sind.

Wie bei dem vollgemüllten Schreibtisch: Schaffe ich schon selber. Denkst du vielleicht. Aber mach es dir doch leicht und lass dir helfen. Seelsorge bietet genau das: Wenn das Leben unübersichtlich geworden ist, brauche ich jemanden, der mit mir draufschaut. Gemeinsam können wir Entrümpeln, Aufräumen, Sortieren. Wichtiges wird wiedergefunden, alte Lasten werden losgelassen. Das Leben wird wieder übersichtlich.

Telefon-Seelsorge hilft in Krisensituationen

Seelsorge gibt's bei der Telefon-Seelsorge und bei jeder Kirchengemeinde. Kostenfrei. Oder im Beratungs- und Seelsorgezentrum, direkt an der Hamburger Petrikirche in der Mönckebergstraße.

Das Angebot der Telefon-Seelsorge Die Telefon-Seelsorge ist an jedem Tag des Jahres rund um die Uhr unter der kostenlosen Nummer 0800-1110111 erreichbar. Ihre Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich und werden für die Gespräche geschult. Bundesweit gibt es nach Angaben von dapd rund 8.000 ehrenamtliche Telefon-Seelsorger, die insgesamt über zwei Millionen Anrufe pro Jahr entgegennehmen.



Da sich einige Menschen lieber online austauschen möchten, verfügt die Seelsorge-Beratung nun auch über ein Chat-Angebot. Über die Bundeshomepage www.telefonseelsorge.de meldet man sich über einen Nicknamen an. Während die Telefonberatung ganztags möglich ist, gibt es im Chat spezielle Zeiten, zu denen man sich anmeldet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.03.2023 | 10:40 Uhr