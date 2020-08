Sendedatum: 26.08.2020 09:40 Uhr

"Maske tragen als Akt der Nächstenliebe" von Pastor Michael Ellendorf

Ich bin Brillenträger. Und Maskenträger. Beides zusammen ist heikel - einmal kräftig ausgeatmet, schon sind die Gläser beschlagen. Und an den kommenden Herbst und Winter denke ich mit Grausen: Beim Betreten geschlossener Räume wird da erstmal Blindflug angesagt sein. Die Kombination von Maske, Brille, Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschied ist übel.

Klar, auch ohne Brille nervt längeres Atmen mit Maske vor Mund und Nase. Richtig sitzen tun die Dinger auch selten, zwicken am Ohr, drücken an der Nase, rutschen auch mal unversehens über die Augen. Kleidsam sind sie überhaupt nicht. Kein Wunder, dass jede auch nur leise angedachte Lockerung der Maskenpflicht enthusiastisch begrüßt wird. Und sich umgekehrt bei jeder geplanten Verschärfung - Maskenpflicht am Arbeitsplatz zum Beispiel - ein großes Wehklagen erhebt.

Maskenpflicht schützt andere Menschen

Ich bleibe trotz aller Widrigkeiten und Unannehmlichkeiten dabei: Maske muss sein. Maske tragen ist nichts weniger als ein Akt der Nächstenliebe. Ich schütze damit andere Menschen. Macht keinen Spaß, mache ich aber gerne. Auch in der Kirche. Kirchen sind keine maskenfreie Zone.

Ich finde es befremdlich, wenn manche Christenmenschen groß ausholen und etwa davon reden, dass ein echter Kontakt zwischen Menschen nur von Angesicht zu Angesicht möglich ist. Flammende Reden halten und dafür plädieren, dass die Kirchen sich endlich mal was trauen und nicht so staatstragend daherkommen sollten. Maske runter als Ausdruck christlicher Freiheit?

Umgekehrt wird ein Schuh draus: Ich bin so frei und trage Maske. Und zwar überall dort, wo es sinnvoll und geboten ist. Und zwar so, dass Mund und Nase bedeckt sind.

