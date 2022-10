Libellen und Schmetterlinge: Zeichen für Hoffnung und Seele Stand: 20.10.2022 13:15 Uhr Libellen und Schmetterlinge: Mit ihren zarten Flügeln schweben sie durch die Luft - und wirken dabei so unbeschwert. In Japan ist die Libelle ein Symbol für Wiedergeburt, ein hoffnungsvolles Zeichen.

von Pastorin Claudia Aue

Süßlich, ein bisschen zimtig riecht es hier. Die beiden Räume in der alten Gewürz-Fabrik sind voller Menschen in dunkler gedeckter Kleidung. Die Leute reden leise - es ist eine Abschiedsfeier. Freundinnen und Freunde erzählen Geschichten über den Verstorbenen. Aus den Lautsprechern erklingt Musik von Abba. Es gibt Pausen mit Cupcakes und Hotdogs. Die Menschen tauschen sich in kleinen Gruppen aus. Auf den Tischen stehen knallige Herbstblumen.

Eine Libelle begleitet die Hinterbliebenen

Da entdecke ich die Libellen an den Wänden. Wunderschöne Bilder. Ich kenne sie schon von der Trauer-Anzeige: eine lila-blaue Libelle auf zartgrauem Untergrund. Wir hören auf dieser Abschiedsfeier, dass eine Libelle kurz nach dem Tod des Menschen an seinem Fenster vorbeigeflogen ist. Wir hören auch, dass der Verstorbene Libellen geliebt hat und dass die Libelle die Hinterbliebenen seit dem Todestag begleitet.

Der Schmetterling lässt die Angehörigen hoffen

Ich bleibe mit meinen Gedanken an dem Bild hängen - mitten in all den Erinnerungen und Geschichten, die wir an diesem Tag teilen. Ich erinnere mich an einen goldenen Schmetterling. Vor ein paar Tagen hatte ich den auf einem Friedhof in Schleswig entdeckt. An der Pforte. Der goldene Schmetterling an der Friedhoftür sei ein Hoffnungs-Zeichen, habe ich gehört. Und staune immer noch über diesen Friedhof. Er ist dicht von Häusern umgeben. Und die Menschen, die da wohnen, gucken täglich auf die Grabstellen ihrer Angehörigen. Sie werden mitten im Leben an sie erinnert - und daran, dass auch ihr Leben irgendwann zu Ende sein wird. Wenn das zu viel wird, können sie zur Pforte gehen und den Schmetterling anschauen, habe ich dort gedacht. Das nimmt dem Tod nicht das Beängstigende, aber lässt hoffen, dass es noch etwas anderes gibt, das wir noch gar nicht erahnen können. Etwas Leichtes, Schönes, Schwebendes.

Diese Bilder nehme ich mit nach Hause: die blaue Libelle und den goldenen Schmetterling.

