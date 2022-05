Klosterküche: Friedensarbeit im Laurentiushof Sendedatum: 22.05.2022 16:00 Uhr Pastorin Annette Behnken hat im kleinen Dorf Wethen eine bemerkenswerte christliche Gemeinschaft entdeckt, die dort seit mehr als vier Jahrzehnten eine Heimat hat: das Laurentiuskonvent.

Hier auf dem Laurentiushof leben etwa 30 Mitglieder, Ehepaare, Alleinstehende, Kinder, Familien, Rentner. Sie widmen sich vor allem dem Umweltschutz und der Friedensarbeit. Obwohl der Ort in Nordhessen weitab von den Zentren der Macht und der großen Politik liegt, hat er doch Einfluss. Als zum Beispiel die Hamburger Kirchen eine ebenfalls ökumenische Gemeinschaft gründen wollten, kamen die Verantwortlichen dafür nach Wethen, um hier vom Laurentiuskonvent Ratschläge einzuholen.

Einfluss auf politische Friedensarbeit

Die Beziehungen gehen sogar bis in die Berliner Politik, denn auf dem Gelände des Laurentiushofes sind auch mehrere Friedensgruppen angesiedelt. Ralf Becker etwa leitet von hier die Initiative Sicherheit neu denken und hat direkten Kontakt zu BundespolitikerInnen aller Parteien. Er hat sich vor 20 Jahren gegen ein Mandat für das Europaparlament entschieden und kam nach Wethen. Nur von außen kann man mit neuen Ideen auf die Politik Einfluss nehmen, ist seine Meinung.

Saisonal und gesund kochen im Laurentiushof

Dabei bleiben die Menschen in der ökumenischen Laurentiusgemeinde durchaus bodenständig und ganz alltagspraktisch. Wie man selbst umweltfreundliches Waschmittel herstellen kann oder wie man saisonal und gesund kocht, ohne viel Geld auszugeben, das erfährt Pastorin Annette Behnken von Jutta Boysen und Schwester Myriam, die viele Jahre in einem Kloster in der Schweiz lebte. Beide engagieren sich zudem für Geflüchtete und Menschen in Armut.

Kind aus einer christlichen Kommune

Johannes Schnirring schwärmt von seiner Jugend auf dem Laurentiushof. Johannes Schnirring studiert Informatik in Kassel. Aber seine eigentliche Heimat bleibt der Laurentiushof. Hier aufgewachsen, kommt er häufig zurück, um seine Eltern zu besuchen. Wie es ist, als Kind auf dem Land aus einer christlichen "Kommune" zu kommen, erfährt Annette Behnken, als sie mit ihm gemeinsam Büsche im Garten anpflanzt.

Steckrübenschnitzel und der Apfelmus-Auflauf

Auch wenn jedes Mitglied des Laurentiuskonventes einen ganz eigenen Ansatz hat, um die Welt ein bisschen besser zu machen, sind sie eine Gemeinschaft. Was sie eint, das möchte Annette Behnken gerne in den Gesprächen herausfinden. Und natürlich, wie die Steckrübenschnitzel und der Apfelmus-Auflauf nach den Rezepten von Schwester Myriam schmecken, die sie gemeinsam mit ihr und Gordon Matthews in der Küche des Haupthauses zubereitet.

