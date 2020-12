Weihnachtshörspiel "Herberge 2.0" thematisiert Lockdown Stand: 17.12.2020 08:50 Uhr Auch in diesem Jahr sendet die Kirche im NDR ein Weihnachtshörspiel. "Herberge 2.0" setzt sich mit dem Beherbergungsverbot und dem Lockdown auseinander.

Alles beginnt im Himmel. Gott hat da so eine Idee für dieses Weihnachten. Er will noch einmal auf die Welt kommen. Die kleinen und großen Engel sind ganz aufgeregt, denn sie sollen alles vorbereiten und müssen sich dabei mit der aktuellen irdischen Realität auseinandersetzen: dem Beherbergungsverbot und dem Lockdown, dem aufblühenden Nationalismus in Europa und der Not der Flüchtenden. Hat Gottes Wunsch eine Chance? Das erzählen das Weihnachtshörspiel "Herberge 2.0". Alle vier Folgen gibt es hier online zum Nachhören.

Susanne Niemeyer hat das Stück geschrieben. Die Autorin aus Hamburg besitzt das Händchen für besondere Geschichten in besonderen Zeiten. Zum Ensemble von "Herberge 2.0" gehören die Schauspieler Carolin Eichhorst und Rainer Frank sowie zwei junge Frauen: Amelie Begemann (Studentin) und Pia Lotte Vorwald (Schülerin).

Alle Folgen von "Herberge 2.0" werden an den Feiertagen in den NDR 1 Landesprogrammen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ausgestrahlt.

