"Programmierte Liebe ist ein Widerspruch in sich" Stand: 25.01.2022 13:00 Uhr

von Susanne Kühn

Er ist wie für sie gemacht. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Er "ist" für sie gemacht. Tom, ein attraktiver Roboter in lebensechter Erscheinung. Fabrikfrisch und digital gefüttert mit Almas Wünschen, Interessen und Vorlieben. Alma ist Wissenschaftlerin. Als Testperson soll sie mit Tom einige Wochen ihr Privatleben teilen. Da kann ja eigentlich nichts schief gehen: Denn der perfekt programmierte Partner erfüllt automatisch jeden Wunsch.

Der humanoide Roboter Tom passt sich an

Der Film "Ich bin dein Mensch" zeigt: So einfach ist es denn doch nicht. Alma ist schnell genervt von Toms eisernem Charme. Vor allem kann sie zunächst nicht übersehen, dass er eine Maschine ist, zu der sie keine Zuneigung empfinden kann. Doch Tom kann lernen - dank künstlicher Intelligenz. Und so reagiert er bald unerwartet, humorvoll, vermeintlich natürlich und menschlich. Er passt sich an. Und da passiert, was die Geschichte wirklich spannend macht: Alma verliebt sich in den Roboter. Hat sie vergessen, dass Tom eine seelenlose Maschine ist? Oder will sie darüber hinwegsehen? Ganz schön gefährlich!

Liebe ist ein Austausch zwischen unperfekten Menschen

Auch mir als Kino-Zuschauerin wird der smarte Roboter mit der sanften Stimme mehr und mehr sympathisch. Dabei ist Tom bloß ein Menschenimitat, von Menschen gebaut. Wir selbst könnten auf ihn hereinfallen, weil er uns äußerlich perfekt nachahmt und ein Innenleben vortäuscht. Programmierte Liebe - das ist ein Widerspruch in sich. Liebe ist ein durch und durch lebendiger Austausch zwischen unperfekten Menschen. Mit allen Empfindungen, die damit verbunden sind. Sie ist was sie ist. Nur, digital herstellbar ist sie nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 20.01.2022 | 19:05 Uhr