"Höchste Zeit, dass du kommst, Jesus" Stand: 22.11.2022 14:00 Uhr Jesus kommt wieder - und alles wird gut. Darauf hofft jedenfalls Pastor Michael Ellendorf, wenn er sich wegen der weltweiten Kriege ohnmächtig fühlt oder wütend auf die Beschlüsse der Weltklimakonferenz ist.

von Pastor Michael Ellendorf

Jetzt bald ist es so weit. Vielleicht schon morgen oder nächste Woche, kann womöglich auch noch ein Jahr dauern - aber dann kommt er wieder. Ganz bestimmt. Und alles wird gut. Er, das ist Jesus. Und diese Erwartung, dass er ganz bald wiederkommt und damit das Reich Gottes anbricht, hat das Leben der ersten Christinnen und Christen bestimmt.

Eine große Sehnsucht: Ja, komm, Herr Jesus!, heißt es ganz am Ende der Bibel. 2.000 Jahre später ist diese Erwartung blass geworden. Hält ja auch kein Mensch aus: 2.000 Jahre die Spannung so hochhalten. So leben, als könnte es schon morgen so weit sein. Immerhin, gegen Ende dieses wilden Jahres 2022 rutscht mir schon manchmal so ein Seufzer raus: 'Mensch, Jesus, es wird Zeit, dass du kommst.'

Krieg und Klima: Falsche Entscheidungen getroffen

Es wird gerade so viel durcheinandergeredet. Es werden so viele Entscheidungen getroffen, von denen alle wissen, dass sie falsch sind. Und dennoch, sie werden getroffen. Jüngstes Beispiel: die Weltklimakonferenz in Ägypten. Es wird so viel gestorben in Kriegen weltweit. Und statt sich ernsthaft um Frieden zu bemühen, wird hochgerüstet auf Teufel komm raus. Um nicht missverstanden zu werden, das sind alles unsere Probleme. Unser Verantwortungsbereich. Wir haben die zu lösen. Es ist nicht Gottes Sache, uns aus der Patsche zu helfen. Es ist ein Seufzer.

Wenn ich mich gerade mal wieder vollkommen ohnmächtig fühle, verraten, verkauft, wütend: Es wird Zeit, dass du kommst, Jesus. Höchste Zeit.

