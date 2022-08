"Gratismentalität ist mein Unwort des Jahres 2022" Stand: 31.08.2022 09:11 Uhr Am 31. August läuft das 9-Euro-Ticket aus. Pastor Michael Ellendorf hat schon gewählt - sein Unwort des Jahres 2022 lautet: Gratismentalität. Die wird all denen angedichtet, die das 9-Euro-Ticket für eine gute Idee halten.

von Pastor Michael Ellendorf

Sodass es unbedingt verlängert werden sollte. Auch denen, die angesichts erwarteter Preisexplosionen im Winter eine zuverlässige Unterstützung bitter nötig haben. Und auch denen, die Hilfe brauchen, um ihre Kinder ordentlich ausgestattet ins neue Schuljahr zu schicken, wird sie bescheinigt: die Gratismentalität.

Manche finden Bus und Bahn nicht "sexy"

Gibt nun mal nicht alles umsonst. Das ist die Logik, die dahinter steht. Die Logik all derer, die nicht auf Hilfe zum Leben angewiesen sind. Die sowieso nicht auf die Idee kämen, mit Bussen und Bahnen zu fahren, weil sie das einfach nicht so sexy finden. Das sind die Pädagogen, die von Fördern und Fordern schwadronieren. Ein Programm, in dem gratis schlicht nicht vorgesehen ist.

"Knausert nicht, sagt Jesus"

Was soll ich sagen? Mit Jesus gesprochen: Ihr habt von mir alles umsonst bekommen. Was ihr habt, was ihr könnt, was ihr seid - habe ich euch geschenkt. Also, knausert nicht. Gebt von dem, was ihr habt, ohne eine Rechnung zu stellen. Gratis. Lasst niemanden hängen. Sagt Jesus. Daraus lässt sich keine Politik machen? Wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht eins zu eins. Das stimmt. Aber die Haltung ist wichtig: Teilt euren Reichtum. Es ist ja genug da. 100 Milliarden Euro für Rüstung - da fallen doch ein paar Kröten etwa für die Verlängerung des sozial- und klimafreundlichen 9-Euro-Tickets nicht ins Gewicht, oder? Soll auch keiner frieren müssen: Auch das ist drin.

Muss drin sein. Ich meine: Wo leben wir denn? Menschen eine Gratismentalität andichten, die ihre Heizungsrechnung nicht bezahlen können, geht gar nicht. Knausert nicht, sagt Jesus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.08.2022 | 09:40 Uhr