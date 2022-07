Firmung - Ein "Ja" zum christlichen Glauben Stand: 07.07.2022 12:40 Uhr In der katholischen Kirche führt die Firmung die Taufe fort. Zusammen bilden sie mit der Erstkommunion die Sakramente der christlichen Initiation.

von Kirchenredakteur Klaus Böllert

In der katholischen Pfarrei in Rendsburg in Schleswig-Holstein gibt es seit vergangenem Wochenende 72 Jugendliche, die gefirmt sind. Die Firmung ist nach der Kindertaufe ein bewusstes "Ja" zum Glauben und zur Kirche. Und für das Leben als nun erwachsener Christ wird die Kraft des Heiligen Geistes als Beistand versprochen. Auch der 13-jährige Simon hat sich firmen lassen. Warum?

Ich weiß, das klingt ein bisschen klassisch, aber ich wollte mehr über Gott lernen, weil ich wenig über diese Ereignisse, zum Beispiel über Ostern oder Pfingsten wusste und ich wollte dieses Wissen einfach verstärken. Simon,13, über die Motivation, sich firmen zu lassen

Amelie ist auch 13 Jahre alt oder jung. Was hat dich bewegt, dich firmen zu lassen?

Ich hatte sehr viel Spaß bei der Erstkommunion, wir haben da viele nette Sachen gemacht, und deshalb dachte ich, ich gehe da jetzt mit Freunden hin, habe Spaß, schöne Abende und verbringe so noch einmal gemeinsam Zeit. Amelie,13, über die Motivation, sich firmen zu lassen

Nur wer gefirmt ist, kann Taufpate werden

Und das war dann auch so mit Projekten, Gruppenstunden und gemeinsamen Wochenende. Lee ist schon 16. Und bei dir geht der Blick schon in die Zukunft, oder? Er habe viele Freunde, die seien auch katholisch und wenn die gerne möchten, dass ich der Pate von ihrem Kind werde, dann würde ich auch sehr toll finden.

Denn Taufpatin werden in der katholischen Kirche nur Menschen, die selber getauft und gefirmt sind. Verschiedene Gründe also für die Firmung. Allen 72 frisch Gefirmten herzlichen Glückwunsch.

