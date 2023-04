Die "innere Bibliothek" Stand: 19.04.2023 07:50 Uhr In schweren Zeiten kann Poesie Kraft schenken. So erlebt es auch eine alte Dame, die nach einem Unfall im Krankenhaus liegt, berichtet Sieghard Wilm. Gedichte, die sie auswendig gelernt hat, stärken sie.

von Pastor Sieghard Wilm

Sie ist eine treue Besucherin der Gottesdienste im Pflegeheim. Mit 88 Jahren hält sie sich aufrecht am Gehwagen. Dann ein plötzlicher Sturz, Notaufnahme im Krankenhaus. Befund: doppelter Beckenbruch. In ihrem Alter eine gefährliche Sache.

Ich spreche mit ihr im Krankenhaus. "Die ersten Tage war ich ganz durcheinander", erzählt sie mir. Sie habe weder Wochentag noch Datum gewusst. Starke Medikamente hätten sie benebelt. Doch dann erzählt sie Erstaunliches: "Ich hatte ja keine Zeit, Bücher fürs Krankenhaus einzupacken", erklärt sie. Nun sortiere sie ihre "innere Bibliothek", wie sie es nennt. Gedichte, die sie auswendig gelernt hat. Manche schon vor Jahrzehnten, andere erst kürzlich. Jeden Tag, erzählt sie stolz, lernt sie Neues auswendig oder wiederholt den alten Wissensschatz.

Aus der erinnerten Poesie Kraft schöpfen

"Die wollten mich im Krankenhaus mit dem Fernseher berieseln", beschwert sie sich. Aber das mache sie nur zerstreut. Vom Personal habe sie sich schließlich Papier und Stift erbeten. Sie zeigt mir den Stapel von Zetteln, die sie während der Tage im Krankenhaus beschrieben hat. Lauter aufgeschriebene Gedichte aus ihrer inneren Bibliothek. "Wollen Sie mal ein Gedicht hören, das mir Kraft gegeben hat?" Und sie zitiert aus ihrem Gedächtnis:

"In mir ist alles aufgeräumt und heiter:

Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt.

An solchem Tag erklettert man die Leiter,

die von der Erde in den Himmel führt. ...

Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne

und an das Wunder niemals ganz gewöhne.

Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu!

Ich freu mich, dass ich... Dass ich mich freu."

So zitiert sie einwandfrei die dritte Strophe aus Mascha Kalékos Gedicht "Sozusagen grundlos vergnügt". Da sitze ich am Krankenbett und bin ganz gerührt, diesen schönen Text zu hören von einer Leiter, die von der Erde in den Himmel reicht. Vor mir sitzt aufrecht im Bett mit strahlenden Augen eine reife Persönlichkeit, die, statt ihr Elend zu beklagen, aus der erinnerten Poesie Kraft schöpft. Das ist für mich wie Ostern mitten im Leben. Daraus spricht eine Hoffnung, die am Leiden nicht zerbricht.

