Die Rose - Ein Symbol für die Liebe und den Schmerz Stand: 14.09.2022 08:30 Uhr Samtig weiche Blütenblätter, die in allen Farben leuchten; dazu ein betörender Duft - so ist sie, die Königin der Blumen, die Rose. Aber wie das mit Königinnen so ist, hat sie einen gewissen Anspruch.

von Pastoralreferentin Daniela Braker

Ein vorsichtiger Umgang ist vorausgesetzt. Denn die Dornen, oder botanisch korrekt die Stacheln, verhindern ein schnelles Zugreifen. Die Rose ist das Symbol für die Liebe. Und die Dornen? Sie sagen mir: Der Schmerz gehört dazu.

Maria verliert ihren Sohn

Im Christentum ist die Rose auch ein Symbol für Maria. Die katholische Kirche gedenkt am 15. September den Schmerzen Mariens. Zugegeben, dies ist eher ein Gedenktag für katholische Insider. Maria, sonst die Powerfrau der Bibel, die keine großen Fragen zu ihrem Lebensentwurf stellt. Doch heute steht Maria einfach als Mutter im Mittelpunkt. Eine Mutter, die ihr Kind verloren hat - mit Jesu Tod am Kreuz.

Maria als Trösterin

Für Eltern gibt es keine schmerzhaftere Erfahrung als den Verlust ihres Kindes. Vielleicht ist Maria nicht zuletzt deshalb zur Trösterin geworden. In ihrem Leben können sich die Menschen mit ihren eigenen Ängsten und Sorgen, in ihrem Schmerz und ihrem Kummer wiederfinden. Wir sind mit unserem Schmerz - mit unserem Kreuz - nicht allein.

"Mit Gott kommt Farbe ins Spiel"

Aber trotz dieser Dornen in unserem Leben gibt es auch viel Schönes - und dafür dürfen wir nicht blind werden. Denn Gott schenkt uns vor allem die Freude. Eine Freude, die aus den Dornen herauswächst. So wie die Rose in ihrer ganzen Farbenpracht und mit ihrem Duft. Mit Gott kommt also Farbe ins Spiel und unser Schmerz kann Trost und Heilung finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.09.2022 | 09:40 Uhr