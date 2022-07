Auftanken in den Ferien in Zeiten der Unsicherheit Stand: 06.07.2022 09:15 Uhr Heute ist letzter Schultag in Hamburg. Für Tausende Schülerinnen und Schüler beginnen die Sommerferien. Nur noch schnell das Zeugnis nach Hause tragen, dann ist es geschafft.

von Bischöfin Kirsten Fehrs

Vor ein paar Tagen sah man sie noch auf ihren Klassenausflügen in großen Gruppen U- und S-Bahnen bevölkern. Jetzt verschwinden sie in ihre Familien, in ihre ganz private Zeit, in hoffentlich erholsame und erlebnisreiche sechs Wochen. Sie haben's verdient. Wer Kinder hat oder mit Jugendlichen spricht, weiß: Dieses Schuljahr mit seinem langen Corona-Winter war harte Arbeit. Lockdown, Homeschooling, Angst vor Infektion, keine Freunde treffen. Das ist noch nicht lange her. Durchhalten war angesagt. Da ist unbeschwerte Erholungszeit überfällig.

"Die Zukunft wird anders aussehen"

An die gleichen jungen Menschen denke ich auch, wenn ich vom Gletscherabbruch in Südtirol höre. Wieder so ein Vorbote des Klimawandels, von dem wir inzwischen wissen: Einen "Wandel" kann man das kaum noch nennen. Unser Leben wird auf den Prüfstand gestellt. Es wird anders aussehen in Zukunft. Schneller vielleicht, als wir vor Kurzem noch gedacht haben. Krieg, politische Verwerfungen und wirtschaftliche Unsicherheit kommen dazu. Folgt auf den heißen Sommer ein eiskalter Winter? Wie halten wir zusammen, wenn die Energie knapp wird?

Ich denke an meine Zeugnistage früher. Ordentliche Schulnoten waren ein Ticket in die Zukunft. Man wurde belohnt für die eigene Anstrengung. Man wurde angespornt zu besseren Leistungen im nächsten Schuljahr. Aber in welche Zukunft öffnen die Zeugnisse von heute den Weg? Wofür können die jungen Menschen sich anstrengen, wenn alles so unsicher und unkalkulierbar ist?

"Kinder sind ganz besonders gesegnet"

Jesus waren die Kinder besonders wichtig. Die darf niemand aufhalten, hat er gesagt, und sie ganz besonders gesegnet. Den Erwachsenen hat er sogar gesagt, sie sollen wie Kinder werden. Lebenslustig, offen und kreativ. Mit dieser beeindruckenden Fähigkeit sich einzufühlen. Zuversicht und Empathie - die brauchen wir für die Herausforderungen und die Unsicherheit, die auf uns zukommen. Aufgetankte, tatkräftige und verantwortungsbewusste Kinder und Jugendliche. Und deshalb: Ich wünsche euch tolle erholsame Ferien! Und Ihnen allen eine gesegnete Sommerzeit.

