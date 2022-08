Abschied von "Uns Uwe" im Volksparkstadion Stand: 10.08.2022 09:00 Uhr Fußballfans nehmen Abschied von Uwe Seeler: Im Hamburger Volksparkstadion findet heute die öffentliche Trauerfeier zu Ehren der HSV-Ikone statt. "Uns Uwe" war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben.

von Pastor Bernd Lohse

Das wird ein berührender Moment, da bin ich mir ganz sicher, nachher um 14 Uhr im Volksparkstadion. Abschied von Uwe Seeler, der Seele des Fußballs in Hamburg. Bundeskanzler Olaf Scholz wird dabei sein und Bürgermeister Peter Tschentscher. "Bloß nicht zu viele Worte machen …", höre ich schon Uns Uwes sagen. "Macht man nicht so dolle."

Uwe Seeler war als Fußballstar bescheiden geblieben

Uwe Seeler war als Fußballstar immer ein freundlicher, bescheidener Mensch geblieben, hatte seine Füße immer auf dem Rasen. Abheben, angeben, große Worte machen - nee, das war Uwe Seeler fremd. Und ich finde, darin ist er uns allen ein Vorbild. Ein Mensch, der stets das rechte Maß behielt, demütig und fröhlich zugleich. So einen hat man gerne zum Nachbarn und zum Gemeindeglied. Kirche war für ihn selbstverständlich. Er wusste, wo er seinen Gott treffen konnte - und ihn jetzt wohl trifft.

Ganz Deutschland nimmt Anteil am Tod der HSV-Ikone

Wie es zu Uwe Seeler passt: Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis auf dem Ohlsdorfer Friedhof stattgefunden. Kein Brimborium, keine Presse - eine Trauerfeier wie für ganz normale Leute. Ein Ort, an dem seine Frau Ilka und seine Angehörigen geschützt waren, ein Ort für die Tränen. So wie ich es von vielen Trauerfeiern kenne. Heute ab 14 Uhr im Volksparkstadion, da wird's dann ein wenig dicker … Da werden Fernsehen und Radio dabei sein. So können viele in ganz Deutschland Anteil nehmen. Das ist auch gut so.

"In Hamburg sagt man Tschüss"

Ich bin mir aber gewiss, dass die Redner, allen voran Olaf Scholz, ihre Beine auf dem Boden halten werden. Der Hamburger Seemannschor singt "In Hamburg sagt man Tschüss" singen, und Joja Wendt spielt auf dem Piano das Hammonia-Lied. Und vielleicht "Amazing Grace" - ich finde, das würde passen. Uwe Seeler, geborgen in Gottes wunderbarer Gnade. Und dann Schweigen. Und ich höre ihn dann wieder sagen: "So, Jungs, und nun ist aber auch gut." Und das heißt bei Uwe Seeler so viel wie: Amen.

