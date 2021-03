ARD-Gottesdienst am Ostermontag thematisiert Sehnsucht nach Leben Sendedatum: 05.04.2021 10:00 Uhr Corona-bedingt können Menschen Ostern auch dieses Jahr nicht wie sonst feiern. Gottesdienste sollen möglichst nur virtuell stattfinden.

Nach einem Ausnahmejahr ist die Sehnsucht groß, dass das Leben wieder voll und ganz losgeht. Doch der Weg zurück ins Leben ist schwer und den geforderten langen Atem hat nicht jeder. Alltag ist noch lange nicht in Sicht und auch Ostern 2021 ist weit entfernt von "normal".

"Der lange Weg ins Leben" - so ist der Gottesdienst überschrieben, den Das Erste am Ostermontag um 10 Uhr aus der Kreuzkirche in Kirchdorf (Hamburg-Wilhelmsburg) überträgt. Im Mittelpunkt steht dabei die Geschichte zweier Freunde von Jesus, die nach dessen Tod durch eine ungemein schwere Zeit gingen und dabei auf wunderbare Weise vom Leben gefunden wurden.

Menschen berichten von großer Hoffnung

Noch immer ist es nicht die Zeit für große Gottesdienste. Und so feiert Pastor Malte Detje diesen Ostergottesdienst gemeinsam mit einem kleinen Kreis von Menschen, die ehrlich aus ihrem Leben erzählen und von einer großen Hoffnung berichten: Es gibt ihn, den Weg ins Leben.

Musikalisch wird der Gottesdienst von einem kleinen Ensemble aus Gesang, Cello und Trompete begleitet, das von Inselkantor Rainer Schmitz geleitet wird.

