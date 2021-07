Stand: 24.07.2021 17:00 Uhr Niedersächsische Spitzenpolitiker im NDR Sommerinterview

Wie sind wir mit den Corona-Herausforderungen umgegangen? Was lernen wir aus der Pandemie für die Zukunft? Und welche Hoffnungen knüpfen sich an die Kommunalwahlen und die Bundestagswahl im September? Diesen und weiteren landespolitischen Fragen stellen sich die Spitzenpolitiker*innen der niedersächsischen Landtagsfraktionen in den Sommerinterviews des NDR in Niedersachsen - von Mitte Juli bis Anfang August.

Hart in der Sache, persönlich und in sommerlicher Atmosphäre, so befragt die Redaktion Landespolitik den SPD-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Stephan Weil, CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg und FDP-Landes- und Fraktionschef Stefan Birkner.

Die Interview-Termine im Überblick

Freitag, 16. Juli: Stephan Weil (SPD)

Sonntag, 25. Juli: Stefan Birkner (FDP)

Mittwoch, 28. Juli: Bernd Althusmann (CDU)

Sonntag, 1. August: Julia Willie Hamburg (Grüne)

Zu sehen und zu hören sind die NDR Niedersachsen Sommerinterviews in voller Länge jeweils ab 16 Uhr online bei NDR.de/Niedersachsen und in der NDR Niedersachsen App, sowie in Auszügen in der Radiosendung Funkbilder - Der Tag bei NDR 1 Niedersachsen und ab 19.30 Uhr in Fernseh-Regionalmagazin Hallo Niedersachsen.

