HSV Hamburg feiert ersten Saisonsieg in Handball-Bundesliga Stand: 20.09.2024 23:26 Uhr Für die Handballer des HSV Hamburg hat es im dritten Anlauf geklappt: Am dritten Spieltag feierte das Team von Coach Torsten Jansen mit dem 31:30 (17:13) bei Aufsteiger 1. VfL Potsdam den ersten Sieg der neuen Saison.

Auch die sieben Treffer des besten Werfers Frederik Bo Andersen sorgten dafür, dass die Hanseaten nach drei Spieltagen 3:3 Zähler auf ihrem Konto haben. In der Arena am Luftschiffhafen sahen die 1.850 Zuschauerinnen und Zuschauer von Beginn an eine temporeiche Partie. Für die weiterhin sieg- und punktlosen Brandenburger war Marvin Siemer achtmal erfolgreich - und hatte wiederum großen Anteil daran, dass die Hamburger nach einer starken ersten Hälfte nach der Pause noch mal zittern mussten.

HSVH gibt Sieg beinahe noch aus der Hand

Die Mannschaften waren sich zunächst auf Augenhöhe begegnet, peu à peu setzten sich die Gäste dann allerdings ab. Andersen brachte den HSVH in der 9. Minute erstmals mit zwei Treffern in Führung (5:3), weitere neun Minuten später stand es bereits 12:6.

Stenogramm: 1. VfL Potsdam - HSV Hamburg 30:31 (13:17) Tore für Potsdam: Siemer (8/5 Siebenmeter), Klein (5), Paulnsteiner (3), Simic (3), Hansson (2), Akakpo (2), Orlov (2), Kix (2), Schley (2), Kofler (1)

Tore für Hamburg: Andersen (7), Arenth Lassen (5), Sauter (4), Mortensen (4/3 Siebenmeter), Magaard (3), Tissier (3), Hartwig (2), Weller (1), Axmann (1), Valiulin (1)

Zuschauer: 1.850

Als das Spiel zu Beginn der zweiten Hälfte (17:15/33.) zu kippen drohte, konnte sich Robin Haug im Gäste-Tor mit seinen drei ersten Bundesliga-Paraden auszeichnen. Der 25 Jahre alte Neuzugang aus Norwegen stand erstmals im Kader und war für Johannes Bitter zwischen die Pfosten gerückt.

Hamburg zog wieder auf sechs Tore davon (23:17/42.) davon, gab den Vorsprung aber erneut aus der Hand. Das Spiel stand am Ende auf Messers Schneide. Jansens Team behielt aber die Nerven und fuhr den ersten Saisonsieg ein.

