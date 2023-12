Kann Inklusion Förder- oder Sonderschulen ersetzen? Sendung: DAS! | 06.12.2023 | 18:45 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 06.06.2024

An der Grundschule am Alten Teichweg wird seit 1982 inklusiv unterrichtet. Und so heißt es im Unterricht nicht Mathe oder Deutsch, es heißt "Segeln" - das bedeutet, dass jedes Kind von Fach zu Fach segelt und unterschiedliche Aufgaben individuell angepasst an die jeweiligen Fähigkeiten löst. So geht Inklusion.