"Hand in Hand": Der große Spendentag in Schleswig-Holstein Stand: 14.12.2024 00:01 Uhr Bei den NDR Benefizaktion haben zahlreiche Prominente und Mitarbeitende von Bürgerstiftungen und des NDR Spenden zugunsten der Bürgerstiftungen im Norden gesammelt.

"Aus einsam wird gemeinsam" - so lautet das Motto der diesjährigen NDR Benefizaktion. Der große Spendentag bildet den Höhepunkt der Aktion. Zahlreiche Prominente wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Forscher Arved Fuchs, Musiker Axel Stosberg von Santiano oder Schwimmerin Kirsten Bruhn nahmen am Freitag Spenden entgegen.

Spenden zugunsten der Bürgerstiftungen im Norden

Im Zentrum stehen in diesem Jahr die Bürgerstiftungen in Norddeutschland. Sie setzen sich mit viel Engagement und spannenden Projekten unermüdlich dafür ein, dass weniger Menschen einsam sind und mehr Menschen in unserer Gesellschaft zusammenkommen.

Daniel Günther wird selbst aktiv

Einer der ersten am NDR Spendentelefon in Schleswig-Holstein ist Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). "Ich unterstütze die Aktion "Hand in Hand" jedes Jahr, weil ich es genial finde, in dieser Zeit für wichtige Projekte zu spenden und über den NDR an viele Menschen heran zu kommen und das Thema Einsamkeit ist wirklich ein sehr wichtiges Thema." Und dass das nicht nur leere Worte sind, zeigt Günther dann auch direkt: Als noch kein Anrufer für ihn in der Leitung ist, wählt er einfach selbst Nummern, um Spenden zu sammeln, zum Beispiel die von seinem Vater.

Doch dann kommen immer mehr Anrufe herein. Viele Spenderinnen und Spender können sich gut mit dem Thema identifizieren, erzählt Meteorologe Sebastian Wache. Anruferinnen und Anrufer erzählen von eigenen Zeiten der Einsamkeit, die sie erlebt hätten und die sie zum Spenden motivieren würden.

Zeit für einen kleinen Schnack

Neben der Aufnahme der Daten zur Spende bleibt natürlich immer auch Zeit für einen kleinen Schnack. Wache gibt zum Beispiel gerne eine Wetter-Prognose für die anstehenden Weihnachtstage ab und Sternekoch Dirk Luther verrät seine Tipps für das perfekte Weihnachtsmenü.

Arved Fuchs ist oft alleine aber nicht einsam

Jemand, der sich mit dem Alleinsein sehr gut auskennt ist Forscher Arved Fuchs. Seine Expeditionen führen ihn in die entlegendsten Winkel der Erde. Und auch wenn er oft alleine unterwegs ist, fühlt er sich meist nicht einsam: "Ich glaube man kann in einer Großstadt viel einsamer sein, als ich das unter anderem auf dem grönländischen Inlandeis zum Beispiel bin. Einsamkeit ist der fehlende Dialog, das fehlende Miteinander, der fehlende Autausch."

Sängerin Norma verbindet auch ganz persönliche Erlebnisse mit dem diesjährigen Thema. Während Corona sang sie vor Residenzen für Seniorinnen und Senioren, die von ihren Balkonen aus mitsangen. Das hat sie so berührt, dass sie sich seitdem ehrenamtlich dafür engagiert, ältere Menschen mehr in die Gesellschaft zu integrieren. Deshalb ist sie auch gerne beim großen "Hand in Hand" Spendentag dabei.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 13.12.2024 | 19:30 Uhr