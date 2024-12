Hand in Hand: Prominente Niedersachsen sammeln am Telefon Spenden

Stand: 13.12.2024 21:36 Uhr

Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt Spenden für Projekte, die Menschen aus der Einsamkeit helfen. Am Spendentelefon im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen haben am Freitag viele Prominente gesessen.