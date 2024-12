Über 1.000.000 Euro: So lief der Spendentag von Hand in Hand für Norddeutschland Stand: 13.12.2024 20:00 Uhr "Aus einsam wird gemeinsam": Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand" sammelt 2024 Spenden für Projekte, die das Zusammensein fördern. So lief der Spendentag im NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern.

Freitag, der 13. Dezember 2024, war der große Spendentag bei der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Alle NDR Bereiche sammeln Spenden gemeinsam mit den Bürgerstiftungen im Norden. So sollen Projekte auch in Mecklenburg-Vorpommern gefördert werden, die Menschen vor Einsamkeit bewahren können. Bis 20 Uhr kamen so 1.146.600 Euro zusammen.

Zahlreiche Helferinnen und Helfer aus Gesellschaft, Kultur, Politik und Sport saßen beim "Hand in Hand"-Spendentag unter anderem beim NDR in Schwerin an der Spendenhotline. Mit Pia Rademann von der Band "Dear Robin" und Jaqueline Boulanger nahmen gleich zwei Sängerinnen aus Rostock Spenden am Telefon entgegen. Mit dabei waren ebenfalls neben vielen NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Musiker Öxl aus Wismar und Jonas Monar ("Nie zu Ende").

Auch Mecklenburg-Vorpommerns Mionisterpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Stefanie Drese (SPD), Mecklenburg-Vorpommerns Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport saßen für eine Stunde am Spendentelefon - ebenso wie Schauspieler David Bredin.

Die Basketballer Sid-Marlon Theis, Till Gloger, Oshane Drews, Tom Schmidt und Elias Baggette von den Rostock Seawolves waren die wohl ausdauerndsten Teilnehmer ans Telefon. Sie waren mit dem komplette Liga-Team vor Ort. Der Bundesliga-Schiedsrichter Bastian Dankert sowie der Leiter der Kunsthalle Rostock, Uwe Neumann, am ebenfalls Start.

Das Spendenkonto für die Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" ist auch nach Ende des Spendentages weiterhin geöffnet. Die eingenommenen Spenden werden zu 100 Prozent für Projekte der Bürgerstiftungen im Norden verwendet.

