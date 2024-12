Kulturschiff Minna: Mitsing-Abend gegen soziale Isolation Stand: 06.12.2024 15:02 Uhr Einsamkeit ist inzwischen ein gesellschaftliches Problem. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt: Fast die Hälfte der Befragten 16- bis 30-Jährigen fühlen sich einsam. Das Kulturschiff "Minna" in Boizenburg versucht der sozialen Isolation entgegenzutreten.

von Anne Katrin Plathner

Mit dem Mit-Sing-Abend auf dem alten Binnenfrachter "Minna" wird es nochmal laut und fröhlich. Organisiert vom Kino-Club-Boizenburg. Seit 15 Jahren veranstalten die Ehrenamtlichen hier Konzerte, Kurse oder Kino-Abende. Für Kinder, Jugendliche und Senioren ist alles kostenlos.

Nora Prötzig ist Projektmanagerin und erklärt: "Die Minna ist dafür da, damit Leute zusammenkommen: unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher sozialer Schicht. Und sie ist dazu da, damit jeder hier zusammenkommt und Spaß hat. Dafür wurde der Verein gegründet."

Kalte Temperaturen - warme Getränke

Am wichtigsten bei den kalten Temperaturen sind die warmen Getränke. Leonie, genannt Leo - nutzt regelmäßig die unterschiedlichen Angebote der Minna und engagiert sich bei Veranstaltungen wie dieser. Kontakte zu knüpfen fällt ihr nicht leicht. Jahrelanges Mobbing in der Schule haben sie vorsichtig gemacht. "Ich hab mich halt zurückgezogen", erzählt die 14-Jährige. "Und mit meinen Eltern hab ich nicht drüber gesprochen. Alles, was ich den Tag über verdrängen konnte, ist abends hochgekommen und da hab ich dann eben angefangen, mich selbst zu verletzen."

Aus Angst vor ihren Mitschülern geht sie zur Zeit nicht in die Schule, ist in therapeutischer Behandlung. Aber hier, auf der "Minna", hat die 14-Jährige keine Angst. Hier wird sie so akzeptiert, wie sie ist. Der Verein ist für Leo inzwischen viel mehr als nur Freizeitgestaltung: "Er ist einfach Sicherheit, einfach wie ein zweites Zuhause."

Verein dringend auf Spenden angewiesen

Wie gut ihr die sozialen Kontakte hier tun - dafür hat ihre Mutter Iris ganz klare Worte: "Sie ist ausgewechselter, ruhiger und entspannter." Inzwischen hat sich der Bauch der "Minna" gut gefüllt und das trotz der Kälte. Christian Rieck, auch Ehrenamtlicher der Minna-Crew, heizt musikalisch ordentlich ein. Es sind diese Stunden, in denen sich auch Leo als Teil einer Gemeinschaft fühlt - und die sie stärker machen.

"Wir haben hier in Boizenburg auch viele, die zugezogen sind und Schwierigkeiten haben, Kontakte zu knüpfen", Projektmanagerin Nora Prötzig. "Und deswegen bieten wir speziell ein Angebot, wo man hier zusammenkommt. Wo man eine schöne Zeit verbringt. Viele unserer Ehrenamtler hatten vorher auch das Problem gehabt, dass einfach die Kontakte fehlten, die hier dann geknüpft wurden über unsere 'Minna'". Der gemeinnützige Kino-Club-Boizenburg möchte noch viel mehr kostenlose Projekte anbieten, die Menschen wie Leo aus ihrer Einsamkeit holen. Doch damit sie überhaupt so weitermachen können wie bisher, ist der Verein dringend auf Spenden angewiesen.

