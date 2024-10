Stand: 21.10.2024 08:00 Uhr Wenn die Einsamkeit drückt: Telefonnummern für Menschen in Not

Das Gefühl, ganz allein zu sein, tut weh. Doch Sie dürfen Ihre Sorgen teilen - zum Beispiel bei einer telefonischen Beratung. Sie können sich anonym und vertraulich per Telefon mitteilen, manchmal auch per Mail, Chat oder in einem persönlichen Gespräch. Hier finden Sie eine Auswahl von Ansprechpartnern, die eine erste Hilfe anbieten und weitere Unterstützung vermitteln.

TelefonSeelsorge

Rund um die Uhr

Tel. (0800) 111 0 111

Tel. (0800) 111 0 222

Evangelische Konferenz für TelefonSeelsorge und Offene Tür e. V.

www.telefonseelsorge.de



Deutsche Depressionshilfe

Montag, Dienstag, Donnerstag von 13 bis 17 Uhr

Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr

Tel. (0800) 33 44 533

Stiftung Deutsche Depressionshilfe

www.deutsche-depressionshilfe.de



Nummer gegen Kummer - für Kinder und Jugendliche

Montag bis Sonnabend von 14 bis 20 Uhr

Tel. 116 111

Nummer gegen Kummer e. V.

www.nummergegenkummer.de

Nummer gegen Kummer - für Eltern

Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr

Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr

Tel. (0800) 111 0 550

Nummer gegen Kummer e. V.

www.nummergegenkummer.de

Muslimisches SeelsorgeTelefon - verschiedene Sprachen

Rund um die Uhr

Tel. (030) 443 50 98 21

Islamic Relief Deutschland

www.mutes.de