Partner der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland"

Gemeinsam für Kinder und Jugendliche, die ganz besonders unter der Corona-Pandemie und ihre Folgen leiden: 6.008.580 Euro gehen an Projekte der vier norddeutschen Landesverbände des Deutschen Kinderschutzbundes. Die Spendensumme der NDR Benefizaktion kommt zu 100 Prozent Hilfsprojekten des Kinderschutzbundes in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg zugute, den Partnern der Aktion 2021. Sie werden entscheiden, welche ihrer Projekte sie mit dem Geld der Aktion unterstützen wollen. Die Summe ist die zweithöchste in der elfjährigen Geschichte der Aktion.

Unter dem Motto "Corona-Hilfe - gemeinsam für den Norden" hat die NDR Benefizaktion den bisher höchsten Betrag in der Geschichte der Spendenaktion eingesammelt: Genau 6.439.301,17 Euro gingen auf das Spendenkonto ein. Der gesamte Erlös kommt den Hilfsprojekten der Caritasverbände und des Diakonischen Werkes im Norden zugute, die die Partner der Aktion waren. Die Verteilung der Spenden durch Caritas und Diakonie ermöglicht die Unterstützung von mehr als 450 Projekten für benachteiligte Menschen, die durch die Pandemie besonders in Not geraten sind.

Menschen mit Krebserkrankungen, deren Angehörige und Ehrenamtliche standen 2019 im Fokus der NDR Benefizaktion. Während die medizinische Versorgung an Krebs erkrankter Menschen im Norden gewährleistet ist, fühlen sich viele Patientinnen und Patienten in ihrem Alltag oft allein gelassen. Die Sorgen der Betroffenen stehen bei der Arbeit der Krebsgesellschaften im Mittelpunkt. Sie unterstützen unter anderem mit zahlreichen Angeboten, die Krankheit im täglichen Leben besser zu bewältigen. 3.897.633, 33 Euro Spendengelder gingen in die Projekte der Landeskrebsgesellschaften in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Verteilung der Spendensumme erfolgte durch die Krebsgesellschaften. Um die überwiegend ehrenamtliche Arbeit leisten zu können, sind die Krebsgesellschaften auf Spenden angewiesen.

Das Thema der NDR Benefizaktion 2018 waren Menschen mit Demenz, ihre Familien und die Arbeit der Ehrenamtlichen, die an Demenz Erkrankten und ihren Angehörigen helfen. Mehr als zwei Millionen Euro, genauer gesagt: 2.348.234 Euro und 59 Cent kamen für Projekte der vier Alzheimer Gesellschaften in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg zusammen.. Die Landesverbände bieten unterschiedliche, vielfältige Hilfsangebote für die Betroffenen an.

2017 ging es um Familien, Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen. 2.529.285,26 Euro Spenden gingen an Hilfsprojekte der Diakonie. Zur Diakonie im Norden gehören mehr als 6.000 Einrichtungen in nahezu allen Kommunen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Mehr als 800 Einrichtungen davon bieten Hilfe und Begleitung für Kinder, Jugendliche oder Familie in verschiedenen familiären und sozialen Situationen oder Notlagen an.

Im Dezember 2016 hat der NDR im Rahmen der Benefizaktion 3.622.052,77 Euro für Projekte des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg gesammelt. Ziel der Hospiz- und Palliativarbeit ist es, Menschen durch Zuwendung und Unterstützung ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Dazu gehören größtmögliche Autonomie bis zuletzt, Schmerzfreiheit und Geborgenheit in vertrauter Umgebung und im Kreis der Familie und Freunde, palliativmedizinische und -pflegerische Betreuung sowie verlässliche psychosoziale wie spirituelle Begleitung. Dafür bedarf es nicht nur Geld, sondern auch ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement.

Flüchtlingen zu helfen, das war 2015 das Ziel der NDR Aktion. Die Spenden gingen zu 100 Prozent in die Flüchtlingshilfe des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Norden. Es wurden im Rahmen der NDR Benefizaktion 2.547.680,72 Euro gespendet. Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist ein gemeinnütziger Dachverband, er bündelt das Engagement von über 10.000 eigenständigen Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen, die soziale Arbeit leisten. Der Fokus der Aktion lag damals auf der Hilfe für geflüchtete Menschen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

2014 war die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Partnerin der Benefizaktion. 1.164.297,30 Euro kamen bei der Spendenaktion für Projekte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg zusammen. Zu den Aufgaben der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) zählen die Information und Beratung über die Krankheit und die Verbesserung der Versorgungsqualität von Betroffenen und deren Angehörigen. Als Organisation für Selbsthilfe, Beratung und Begleitung will die DMSG erkrankten Menschen ein weitgehend selbstbestimmtes Leben ermöglichen und sie sowie ihre Angehörigen bei auftretenden Problemen und Krisen unterstützen.

2013 konnten sich die norddeutschen Tafeln über 1.325.281,25 Euro freuen, sie waren damals Partner von "Hand in Hand für Norddeutschland". Ihr Ziel ist es, die soziale Not zu lindern, indem sie bedürftige Menschen am Rande des Existenzminimums mit Lebensmitteln versorgen und vielfältige Hilfsangebote für Familien und Alleinerziehende mit Kindern, Geringverdiener, Obdachlose und Rentner anbieten. Diese Angebote sind ausschließlich durch Spenden möglich, das gesammelte Geld verschafft vielen Projekten und Initiativen der Tafeln Planungssicherheit für ihre Arbeit in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern (Seite des Dachverbandes) und Hamburg.

Die NDR Benefizaktion hat 2012 die Deutsche Kinderkrebsstiftung unterstützt und über die Situation krebskranker Kinder berichtet. Die gemeinnützige Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, die Heilungschancen, Behandlungsmethoden und Lebensqualität krebskranker Kinder zu verbessern. Insgesamt sind unglaubliche 3.444.872,29 Euro Spendengelder für die Projekte der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Norddeutschland zusammengekommen.