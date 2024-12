Mehr als 1,3 Millionen Euro: Vielen Dank für Ihre Spenden! Stand: 14.12.2024 00:12 Uhr Der große Spendentag der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" in Hamburg ist zu Ende - mit einer Spendensumme von fast 1,4 Millionen Euro. Gefördert werden in diesem Jahr Projekte der norddeutschen Bürgerstiftungen gegen Einsamkeit.

Es war der Höhepunkt der NDR Benefizaktion: Der große Spendentag am 13. Dezember 2024. Bis Mitternacht kamen vorläufig Spendengelder in Höhe von 1.387.930 Millionen Euro zusammen. In Zusammenarbeit mit den norddeutschen Bürgerstiftungen werden damit Projekte unterstützt, die Menschen aus der Einsamkeit helfen.

Auch bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal wurde bis zum späten Abend für den guten Zweck telefoniert. An den Spendentelefonen saßen zum Beispiel Carola Veit, Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, die "Großstadtrevier"-Schauspieler Enrique Fiß und Saskia Fischer sowie Moderatorin und Tagesschau-Sprecherin Julia-Niharika Sen. Auch sie beschäftigt das Thema Einsamkeit: "Auch in meinem Bekanntenkreis gibt es Menschen, die mehr Kontakt haben und Menschen, die weniger Kontakt haben - vor allem auch in der Familie. Da muss man unbedingt darauf achten, dass man Gemeinschaft findet."

"Entscheidend ist, Einsamkeit zu verringern"

"Für mich der schönste Tag im Jahr", sagte Hendrik Lünenborg, Direktor des Landesfunkhauses Hamburg, über den Spendentag. Mit der Aktion hat der NDR das Thema Ensamkeit in den Fokus einer zweiwöchigen Berichterstattung gestellt. "Die konkrete Spendensumme ist für uns am Ende gar nicht entscheidend“, so Lünenborg weiter. "Für uns ist es wichtig, dass wir das Thema anstoßen. Dass möglicherweise Hörerinnen und Hörer auch in ihrer Umgebung überlegen, ob sie etwas tun können, um Einsamkeit zu verringern."

Spenden noch bis 31. Januar 2025 möglich

Und Spenden sind auch über den Spendentag hinaus weiterhin möglich. Das Spendenkonto ist noch bis zum 31. Januar 2025 geöffnet. Die eingenommenen Spenden werden zu 100 Prozent für Projekte des Partners verwendet.