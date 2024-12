Stand: 11.12.2024 07:24 Uhr Erfolgreicher Spendenabend beim Eisstockschießen

Beim Benefiz-Eisstockschießen in der Neubrandenburger neu.sw Eishalle sind am Dienstagabend knapp 1.900 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Mehrere Firmen aus der Region waren gegen Moderatoren und Moderatorinnen des NDR im Eisstockschießen angetreten und hatten für die Benefizaktion "Hand in Hand" gespendet. Außerdem wurde Geld auf dem Weberglockenmarkt gesammelt. Der NDR setzt sich seit 2011 mit seiner Programmaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" für wohltätige Zwecke ein. Das Motto in diesem Jahr lautet "Aus einsam wird gemeinsam". Gesammelt wird für die Bürgerstiftungen und Projekte gegen Einsamkeit.

VIDEO: Hand in Hand: Spendenaktion in der Eishalle Neubrandenburg (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte