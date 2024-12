Signierte N-JOY Weihnachtskugeln für 1.696 Euro versteigert! Stand: 13.12.2024 13:29 Uhr Gemeinsam für den guten Zweck: Für "Hand in Hand für Norddeutschland" haben wir ganz besondere N-JOY Weihnachtskugeln versteigert - unterschrieben von Stars wie Tokio Hotel, Lena und Bosse!

"Hand in Hand für Norddeutschland" - so heißt unsere NDR Benefizaktion, bei der wir jedes Jahr über Hilfsprojekte informieren und zu Spenden für den guten Zweck aufrufen. Das Motto in diesem Jahr: "Aus einsam wird gemeinsam". Das gespendete Geld fließt zu 100 Prozent in Projekte der Bürgerstiftungen im Norden, die sich dafür einsetzen, dass weniger Menschen einsam sind und mehr Menschen in unserer Gesellschaft zusammenkommen.

Neben unserem großen Spendentag am 13. Dezember und verstärkten Berichten über die Arbeit der Bürgerstiftungen im Norden haben wir von N-JOY uns auch in diesem Jahr wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ihr hattet die Möglichkeit, elf ganz besondere N-JOY Weihnachtsbaumkugeln zu ersteigern.

Für den guten Zweck: N-JOY Weihnachtskugeln für 1.696 Euro versteigert

Jetzt steht fest, wer die Weihnachtskugeln per Höchstgebot gegen eine Spende ersteigert hat. Insgesamt ist so eine Summe von unglaublichen 1.696 Euro zusammengekommen!

Zu Weihnachten können die Höchstbietenden sich dann echte Unikate an den Weihnachtsbaum hängen - denn jede Kugel wurde von einem anderen Promi unterschrieben! Mit dabei sind:

Tokio Hotel

Bosse

Alle Farben

Mark Forster

Elif

Zoe Wees

Lena

Max Giesinger

Leony

Tim Bendzko

Martina & Greg aus eurer N-JOY Morningshow

Wir sagen: Danke für diese tollen Gebote und an alle, die für "Hand in Hand für Norddeutschland" gespendet haben!

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 13.12.2024 | 06:00 Uhr