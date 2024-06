Thema Einsamkeit: Bürgerstiftungen Partner der NDR Benefizaktion 2024 Stand: 21.06.2024 16:00 Uhr "Hand in Hand für Norddeutschland" - die NDR Benefizaktion setzt sich gemeinsam mit den Bürgerstiftungen gegen Einsamkeit ein. Die Spendenaktion startet am 2. Dezember 2024 in allen Programmen.

Einsamkeit zieht sich durch die gesamte Gesellschaft und durch alle Altersgruppen, so das Ergebnis des Einsamkeitsbarometers des Bundesfamilienministeriums. Jeder dritte Bundesbürger zwischen 18 und 53 Jahren fühlt sich einer aktuellen Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung BiB zumindest zeitweise einsam. Jeder vierte zwischen 18 und 69 Jahren ist sogar sehr einsam, so die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Das ist ein großes Problem: Einsamkeit kann auf Dauer krank machen - und wirkt sich auch auf die Gesellschaft aus.

Laut Studien, unter anderem vom BiB, lehnen Menschen, die sich häufig allein und unverbunden fühlen, mit höherer Wahrscheinlichkeit die Demokratie ab, engagieren sich weniger und stimmen eher autoritären Haltungen bis hin zu politischer Gewalt zu. Deswegen rückt die diesjährige NDR Benefizaktion den Kampf gegen die Einsamkeit und für mehr Zugehörigkeit in den Mittelpunkt - mit den norddeutschen Bürgerstiftungen als Aktionspartner.

Gemeinschaft in der Region stärken, umfangreich berichten

"Unsere Gesellschaft braucht Zusammenhalt. Dafür steht auch der NDR ein: Wir möchten mit unseren Beiträgen informieren, unterhalten und beraten und dabei ein Gefühl von Nähe und Verbundenheit vermitteln, besonders zu unserer Region hier in Norddeutschland. Wir wollen die lebendige Gemeinschaft in der Region stärken. Die Bürgerstiftungen verfolgen ähnliche Ziele - auch sie verbinden Menschen. Wir freuen uns, die Bürgerstiftungen als diesjährigen Aktionspartner gewonnen zu haben und werden umfangreich über ihr Engagement berichten", erläutert Joachim Knuth, Intendant des NDR.

In den fünf norddeutschen Bundesländern Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen gibt es insgesamt rund 80 Bürgerstiftungen, die unter anderem Mehrgenerationenhäuser und Jugendfreizeitzentren fördern und Aktivitäten wie Bürgersingen, Fußball für Geflüchtete, Kochkurse für Witwer und gemeinschaftliches Segeln anbieten.

Orte der Begegnung schaffen, Vertrauen aufbauen

Rüdiger Ratsch-Heitmann von der BürgerStiftung Hamburg erklärt: "Der Schlüssel im Kampf gegen die Einsamkeit ist Vertrauen - in andere Menschen, in Orte, in die Gesellschaft. Und Vertrauen entsteht dann, wenn Menschen verlässlich für andere da sind. Hier helfen die Bürgerstiftungen, indem wir Nachbarschaften geselliger machen und dort unterstützen, wo die Belastung groß ist: Mit den Bürgerstiftungen schaffen und unterstützen wir Orte, an denen Begegnung stattfindet, an denen sich Menschen gegenseitig helfen, über gemeinsame Aktivitäten verbunden sind und im Gespräch bleiben. Solche Orte werden immer wichtiger und wir freuen uns sehr über alle Spenden!"

Große Programmaktion im Dezember

Auftakt der Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" ist am 2. Dezember, Höhepunkt ist der Spendentag am 13. Dezember. Mit seiner Benefizaktion unterstützt der NDR zum vierzehnten Mal wohltätige Zwecke und das Ehrenamt im Norden. Die Partner der NDR Benefizaktion wechseln jährlich. Sie verteilen die Spenden in eigener Verantwortung an ihre Projekte. Seit 2011 wurden für "Hand in Hand in Norddeutschland" insgesamt rund 47,6 Millionen Euro gespendet.

