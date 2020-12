Versteigerungsaktion bringt 700 Euro für NDR Benefizaktion Sendedatum: 12.12.2020 12:38 Uhr Die Hamburger Modemacherin Blanka Luz hat erfolgreich ein Bild zugunsten der Akion "Hand in Hand für Norddeutschland" versteigert.

Die Hamburger Modemacherin Blanka Luz hat 700 Euro für die NDR-Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" übergeben. Sie hatte dafür ein Bild des verstorbenen Hamburger Restauranttesters Harry Schulz malen lassen - und es versteigert.

Harry Schultz hatte einen beliebten Imbiss am Rande des Schanzenviertels, den "Lütt'n Grill". Bekannt wurde er als Restaurant- und Imbisstester für das Frühstücksfernsehen des Senders Sat 1. Vor einem Jahr starb Harry Schulz unerwartet mit 59 Jahren an einem Herzinfarkt. Blanka Luz beauftragte den Hamburger Maler Ivo Constantin, der das Gemälde von Harry Schulz anfertigte.

Online-Versteigerung wegen Corona

Die Versteigerung des Bildes fand online statt. Für 550 Euro ersteigerte Limousinenservice-Unternehmer Hamid Khawaja aus Lohbrügge das Bild - und verschenkte es anschließend an den Zweitbietenden. Dessen Schwester Rosita Krassheld nahm das Bild in Empfang. Am Ende kamen mit zusätzlichen Spenden sogar 700 Euro zusammen, die Modemacherin Blanka Luz an den NDR in Form eines symbolischen Schecks übergab.

Blanka Luz hat seit fünf Jahren eine Boutique in Barmbek und ist bekannt für ihre knallbunten Kreationen. Die Idee zu der Versteigerung hatte sie mit dem Unternehmer Jimmy Jamal Abboud: "Corona betrifft uns alle ganz massiv", sagt er. "Es ist gut, wenn wir mit unserer Versteigerung anderen Menschen, die stark unter den Folgen von Corona leiden, helfen können. Blanka Luz ging es außerdem darum, das Andenken an ihren Freund Harry Schulz wach zu halten.

