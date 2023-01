Stand: 25.01.2023 07:00 Uhr Teilnahmebedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an der HSV-Trikot- und Ballversteigerung im Rahmen der NDR-Programmaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmenden mit diesen Bedingungen einverstanden.

1. Teilnahmeberechtigung

Zur Teilnahme berechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeitende des NDR und der NDR Media GmbH sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2. Verlosungszeit/Gewinn

Ab dem 25. Januar werden ein HSV-Trikot und -Spielball mit Unterschriften der aktuellen HSV-Mannschaft versteigert. Der Auktionszeitraum ist vom 25. Januar 2023 um 7 Uhr bis zum 26. Januar 2023 um 15 Uhr. In folgenden Zeiträumen findet eine Aktualisierung des Höchstgebotes auf NDR.de/SH statt:

Mittwoch, 25. Januar, von 7 bis 17 Uhr

Donnerstag, 26. Januar, von 7 bis 15 Uhr

Zwischen 17 und 7 Uhr eingehende Gebote werden in dem angegebenen Zeitraum bearbeitet. Ein gültiges Höchstgebot wird zeitnah nachgepflegt.

3. Bietverfahren

Es gibt kein Mindestgebot. Die Gebotsschritte erfolgen in ganzen Euro (1 Euro). Gebote können nur über das entsprechende Formular auf der Internetseite von NDR Schleswig-Holstein abgegeben werden. Wer bis zum Teilnahmeschluss am 26. Januar um 15 Uhr das höchste Gebot abgegeben hat, erhält den Zuschlag. Sollte zeitgleich mehr als ein Höchstgebot eingegangen sein, entscheidet das Los. Das jeweilige Höchstgebot wird in den angegebenen Zeiten zeitnah im Internetangebot von NDR Schleswig-Holstein aktualisiert und angezeigt.

5. Höchstgebot und Haftung

Maßgeblich für die Ermittlung des Höchstgebots ist der Eingang der Gebote bei NDR Schleswig-Holstein. Der NDR haftet nicht für technische Störungen des Internets, aufgrund derer die Teilnahme an der Versteigerung nicht und/oder nur unzureichend erfolgen kann.

6. Benachrichtigung

Wer den Zuschlag erhält, wird von NDR Schleswig-Holstein per E-Mail benachrichtigt.

7. Bankverbindung

Wer den Zuschlag erhalten hat, überweist den gebotenen Betrag innerhalb von zwei Tagen auf das Konto der NDR Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Das Geld geht an ein Bündnis der Diakonie, Caritas und der Tafeln im Norden. Es wird für Projekte eingesetzt, die Geflüchtete aus der Ukraine und Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges in Not geraten sind, unterstützen.



Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE90 201 205 200 500 600 700

Empfänger: Aktionsbündnis der Diakonie, Caritas und Tafel

8. Versand

Wenn das Geld bei uns eingegangen ist, wird ein Termin für die Übergabe von Trikot und Ball zwischen der oder dem Höchstbietenden und dem NDR vereinbart.

9. Datenschutz

NDR Schleswig-Holstein wird die Daten der Bietenden nur und ausschließlich während der Versteigerung speichern und sie nach deren Ende und der Ermittlung der Gewinnerin oder des Gewinners löschen.

Jede/r Bietende erklärt sich mit dem Ausfüllen des Formulars auf der Webseite bereit, namentlich im Programm von NDR Schleswig-Holstein genannt zu werden und ist mit Gesprächen am Telefon On Air und mit Audio-Aufnahmen für das Programm von NDR 1 Welle Nord einverstanden.

Die Gewinnerin oder der Gewinner ist damit einverstanden, dass Namen sowie Fotos oder auch Videos im Rahmen der Aktion im Radioprogramm von NDR 1 Welle Nord und im Fernsehprogramm vom Schleswig-Holstein Magazin sowie auf den Seiten von NDR.de und dem Facebook-Auftritt vom NDR Schleswig-Holstein veröffentlicht werden.

10. Hinweis

Im Rahmen dieser Versteigerung können keine steuerlich wirksamen Spendenquittungen ausgestellt werden.

11. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

