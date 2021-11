Promi-Handabdrücke: Versteigerung für "Hand in Hand" Stand: 29.11.2021 10:00 Uhr Mitbieten für eindrucksvoll gerahmte Handabdrücke von Max Giesinger, Nico Santos, Simon Le Bon, Zoe Wees und weiterer Promis - bei unserer Benefiz-Versteigerung zu "Hand in Hand für Norddeutschland"!

Los geht's am Montag, dem 6. Dezember mit einem ganz persönlichen Handabdruck von Max Giesinger: Wir versteigern wieder diese ganz persönlichen Unikate - bis Freitag jeden Tag zwei Exemplare. Wer am meisten bietet, bekommt den Zuschlag - das Geld kommt zu 100% bedürftigen Kindern im Norden zugute! Gebote bitte ausschließlich über das Formular auf unserer Internetseite oder per Mail an studio@ndr2.de (mit Angabe des Namens, des Wohnorts, einer Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind, und natürlich des jeweiligen Gebots).

Bis zum 11. Dezember können Sie täglich eines der Unikate meistbietend ersteigern! Die Versteigerungen laufen jeweils über zwei Stunden - hier finden Sie auch den jeweils aktuellen Höchststand.

Der Erlös kommt in diesem Jahr vollständig Kindern zugute, die ganz besonders unter der Corona-Pandemie und ihren Folgen leiden. Die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes sind Partner der Aktion. Durch Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und familiäre Schwierigkeiten haben nahezu alle Kinder und Jugendlichen gelitten - doch gerade die, die es schon vor Corona besonders schwer hatten, sind besonders betroffen. Ihnen bietet der Kinderschutzbund derzeit ein besonderes Maß an Unterstützung, Hilfe und Förderung an. Diese Angebote wollen wir im Rahmen von "Hand in Hand für Norddeutschland" unterstützen - mit Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer!

Promis im Schaumstoffkissen-Einsatz!

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr haben wir im Rahmen der NDR Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" auch in diesem Jahr wieder originale Handabdrücke von Prominenten versteigert. Die Abdrücke wurden bei Studiobesuchen mit Schaumstoffkissen erstellt. Diese haben wir dann in Gips gegossen, mit einem goldenen Anstrich versehen und mit einem Foto hochwertig im Format 50 x 40 cm rahmen lassen. So sind die besonderen Unikate entstanden. Im vergangenen Jahr sind insgesamt 17.239,34 Euro allein durch die NDR 2 Versteigerung für den guten Zweck zusammengekommen!

Wenn Sie einen Abdruck ersteigert haben...

Dann überweisen Sie das Geld direkt auf das offizielle Spendenkonto. itte beachten Sie, dass wir für Versteigerungen keine Spendenquittung ausstellen können (weitere Infos und der genaue Ablauf in den Teilnahmebedingungen).

Unterstützt wurden wir bei der Erstellung der Unikate von Kerstin Wilke (Baby-Imprint.de) aus Bergedorf.

