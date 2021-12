Stand: 08.12.2021 11:00 Uhr NDR Benefizaktion: Alle Telefonnummern und Infos zum Spendentag

Kinder und Jugendliche, die durch die Corona-Pandemie ganz besonders in Not geraten sind, stehen im Mittelpunkt der diesjährigen NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland". Partner der Aktion sind die Landesverbände des Kinderschutzbundes im Norden. Ihren Hilfsprojekten kommt der Erlös der Aktion zu 100 Prozent zugute. Höhepunkt ist der große Spendentag am Freitag, 10. Dezember. Den ganzen Tag über engagieren sich zahlreiche Prominente sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR an den Spendentelefonen.

Der Spendentag in den Programmen