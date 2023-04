Michael Otto spendet eine Million Euro für Bedürftige im Norden Stand: 06.04.2023 14:00 Uhr Der Unternehmer Michael Otto will anlässlich seines 80. Geburtstags am 12. April Menschen in Not unterstützen und spendet eine Million Euro an die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland".

Prof. Dr. Michael Otto, Unternehmer, Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group, Stifter und Ehrenbürger Hamburgs will mit seiner Spende gezielt Geflüchteten und Menschen in Not in Norddeutschland helfen, die in Folge des Ukraine-Krieges flüchten mussten oder durch die Auswirkungen des Krieges besonders beeinträchtigt sind.

Seine Spende geht an Hilfsangebote der Diakonie, der Caritas und der Tafel im Norden, Partner der NDR Spendenaktion 2022. Zu den Projekten gehören unter anderem der Diakonie-Treff "Ankommen" in Hamburg, das Jugendprojekt "Der Boxring - Unser Weg zum Erfolg" der Caritas in Schwerin und das Diakonie-Projekt "Step-Up, Magni!" in Braunschweig sowie die "Mobilen Tafeln" in Bad Münder, Hamburg, Brunsbüttel und Wismar. Die Projekte eint die Zielsetzungen, lokale Integration und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern und so lokal und regional die Gemeinschaft der Menschen in Norddeutschland zu stärken.

Hilfe für Menschen, die Unterstützung brauchen

Michael Otto über seine Spende: "Ich war selbst einmal Geflüchteter. Menschen in Norddeutschland zu helfen, die dringend Unterstützung brauchen, ist mir ein Herzensanliegen. Die Aktion 'Hand in Hand für Norddeutschland' hat mich überzeugt. Der NDR ist ein ganz hervorragender Sachwalter gemeinwohlorientierter Interessen und genießt mit seiner regionalen Kompetenz im Norden und seinen tiefen Einblicken in aktuelle gesellschaftliche Themenstellungen großes Vertrauen. Ich freue mich, durch die Aktion gezielt soziale Projekte der drei Partner fördern und Geflüchteten wie auch bedürftigen Norddeutschen direkt helfen zu können."

Ein starkes Zeichen und eine große Unterstützung

NDR Intendant Joachim Knuth: "Eine Million Euro, die direkt Hilfsprojekten im Norden zugutekommen - das ist ein sehr starkes Zeichen für außerordentlichen Gemeinsinn. Ich freue mich sehr für unsere Partner. Sie können durch diese große Spende Menschen, die aus der Ukraine nach Norddeutschland geflohen sind, unmittelbar unterstützen - wie auch diejenigen, die bei uns im Norden durch die Auswirkungen des Krieges in Not geraten sind. Michael Otto danke ich sehr herzlich für seine Unterstützung und sein großes Vertrauen in unsere NDR Spendenaktion."

Die Spende von Michael Otto erhöht das bisherige Rekord-Spendenergebnis auf jetzt 8.909.607,95 Euro. Im Rahmen der Benefizaktion hatten alle Programme vom 5. bis zum 16. Dezember 2022 über die Arbeit von Diakonie, Caritas und Tafeln in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg informiert und zum Spenden aufgerufen. Die Spendenaktion sammelte sowohl für aus der Ukraine Geflüchtete in Norddeutschland als auch für Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges besonders beeinträchtigt sind. Partner und Thema der Benefizaktion wechseln jährlich.

Ausgewählte Projekte der Partner

Der Diakonie-Treff "Ankommen" in Altona ist eine erste Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Mitarbeitende bieten dort Ratsuchenden individuelle Hilfe und Orientierung nach der Flucht. Es gibt einen Frühstückstreff, Second Hand-Kleidung, psychologische Gesprächsgruppen und Sprachunterricht. Angedockt an den Diakonie-Treff "Ankommen" sind Integrationspaten, ehrenamtliche Helfer, die zu Behörden- und Arztterminen begleiten oder eine Patenschaft für eine geflüchtete Person übernehmen.

Im Projekt "Der Boxring - Unser Weg zum Erfolg" der Caritas in Schwerin arbeiten Boxtrainer mit ukrainischen und deutschen Jugendlichen zusammen. Der Sport und die Gemeinschaft schaffen einen Ausgleich zum oft schwierigen Alltag der Jugendlichen. Sie können vor Ort auch die weiteren Angebote durch die Mitarbeitenden des Jugendtreffs nutzen, die bei der Bewältigung von Fluchterfahrungen und damit verbundenen Traumata helfen können.

Im Kinder- und Jugendzentrum St. Magni in Braunschweig finden geflüchtete Kinder und Kinder aus der Region Braunschweig einen Ort zur Begegnung mit Gleichaltrigen. Das Projekt "Step Up, Magni!" der Diakonie fördert Kinder und Jugendlichen der Klassenstufen 1 bis 10 in ihrer Bewegungsfähigkeit. Mit den Spendengeldern soll eine Indoor-Boulderwand zum Klettern angeschafft werden, die den Kindern und Jugendlichen unter fachlicher Anleitung zur Verfügung stehen soll.

Durch die steigenden Lebenshaltungskosten nutzen immer mehr Menschen die Angebote der Tafeln. Mit den "Mobilen Tafeln" der Tafel Deutschland können bedürftige Menschen abseits der Ballungszentren besser versorgt werden. Davon profitieren unter anderem Geflüchtete die in ländlichen Regionen mit geringer Infrastruktur untergebracht sind sowie Menschen, die aufgrund ihres Alters oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht mehr mobil sind.

