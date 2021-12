Hauskonzert mit dem fabergé-quintett für 3.500 Euro versteigert Stand: 10.12.2021 17:32 Uhr Eine Hörerin aus Winsen (Luhe) holt sich das fabergé-quintett für ein Konzert nach Hause. Sie war die Meistbietende bei der Versteigerung, die von NDR Kultur organisiert wurde. Der Erlös kommt der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zugute.

Als die Musiker des fabergé-quintetts hörten, dass "Hand in Hand für Norddeutschland" in diesem Jahr die Kinder in unserer Gesellschaft unterstützen will, meldeten sie sich bei NDR Kultur. Und boten an, sich wie schon in den Jahren 2014 und 2017 für die Benefizaktion zu engagieren. "Wir finden die Aktion toll, weil sie gerade den Kindern hilft, die sehr unter der Corona-Pandemie gelitten haben", erzählt Geigerin Silvia Offen, wie ihre Kollegen Mitglied des NDR Elbphilharmonie Orchesters.

Hörerin gewinnt mit Gebot von 3.500 Euro

Nach Ende der Versteigerung war klar: Das Konzert geht für 3.500 Euro an eine Hörerin aus Winsen (Luhe). Freuen dürfen sich die Meistbietende und ihre Gäste auf einen Abend mit dem Streichquintett Nr. 4 Es-Dur von Adolphe Blanc sowie dem Streichquintett Nr. 4 in A-Dur op. 108 des französischen Komponisten Eugène Walckiers. Walckiers' Stück ist auch Teil der aktuellen CD des fabergé-quintetts, die nicht nur den Rezensenten von NDR Kultur verzückt hat.

Erlös geht an den Kinderschutzbund

Der Erlös geht an die diesjährigen Partner der Benefizaktion: die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes. Das Konzert wird stattfinden, sobald die Corona-Lage es zulässt.

