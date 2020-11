Stand: 08.12.2019 19:06 Uhr "Hand in Hand" bei NDR 90,3 und Hamburg Journal

Im Rahmen der Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt der NDR auch in diesem Jahr wieder Spenden für einen guten Zweck. In Zusammenarbeit mit den norddeutschen Krebsgesellschaften werden diesmal Menschen mit Krebs und deren Angehörige unterstützt. Bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal stellen wir ihnen verschiedene Hilfsprojekte und Betroffene vor und berichten rund um das Thema.